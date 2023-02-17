七會期杯葛五次　時力立委批評「國民黨鬧夠沒」？

行政院院長陳建仁今（17）日赴立院提出施政方針及施政報告，並備質詢。但是國民黨又再次杯葛議事，讓立法院院會空轉一上午，時代力量立委王婉諭痛批「國民黨，鬧夠了沒？」邱顯智更批評國民黨是「薪水小偷」。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭指出，今天是開議日，新任行政院院長陳建仁本應要首次來到立法院接受備詢，然而，不會當在野黨的國民黨，又再次杯葛議事，一整個上午就這樣毫無意義地泡湯了。「老實說我實在感到很憤怒，上任到現在已經進入第七個會期，這一屆國民黨就杯葛了五次，我真的很想問，國民黨，鬧夠了沒？」
王婉諭表示，國民黨喊要普發一萬塊現金，所以不讓陳建仁院長上台，可是國民黨不知道的是，除了普發現金之外，還有很多重要的議題等著新任內閣處理，居住正義、勞健保改革、交通安全、民生經濟問題，難道國民黨一點都不在乎嗎？「如果最大在野黨只會擺爛、作秀，那不如把名額跟時間讓給我們，國民黨的委員不想開會，就離開議場吧！」
邱顯智也批評，開議第一天，因為薪水小偷慣犯中國國民黨再次杯葛議事，陳建仁帶領的新內閣又度過了無所事事的一個上午。他指出，人民是討厭民進黨，不是喜歡國民黨，「國民黨要繼續放棄監督、實質放水，那就把總質詢的時間跟名額讓給我們吧！」