2022 Hit Fm年度十大專輯出爐！周杰倫、瘦子都上榜

由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，從2022年發行的一百多張華語專輯中，票選出10張最值得推薦的音樂作品，打造年度重量級的音樂企畫。而這次選出的年度十大專輯分別是：LÜCY《LÜCY》、宇宙人《理想狀態》、安溥《9522》、吳青峰《馬拉美的星期二》、周杰倫《最偉大的作品》、韋禮安《明天再見》、徐佳瑩《給》、陳珊妮《調教》、瘦子E.SO《EARTHBOUND》、鶴The Crane《TALENT》。 我是廣告 請繼續往下閱讀 周杰倫表示，很開心可以獲得2022 Hit Fm年度十大專輯肯定，在他心中不僅把《最偉大的作品》寫進歌裡，也在MV中化身時空旅人穿梭其中，他飛往世界各地執導ＭＶ，足跡遍及巴黎莎瑪麗丹La Samaritaine、澳洲粉色沙灘、異國沙漠公路、古巴等等，將腦中的奇思狂想變成一幅幅畫面，最後也感謝聽眾及DJ們的大力支持。徐佳瑩除了感謝受到肯定外，還提到：「這是張又瘋又豐富的專輯，我和製作人陳君豪及作詞人葛大為以創作營的形式，一邊玩一邊製作出來的，希望大家在專輯中能聽到他們想傳遞的自由感。」▲▼「2022 Hit Fm年度十大專輯」榜單出爐，周杰倫、徐佳瑩等人都上榜。（圖／Hit Fm聯播網提供） 安溥表示，對於能獲得殊榮，除了榮幸還有感動，想跟各式各樣的聽眾分享這份喜悅，「《9522》 是一張橫跨二十七年時光的作品，希望這張不是拿來定義自己音樂風格，但卻留存了很多共同聽音樂的時光，帶著本心去做民謠的那份心意，希望可以淡淡長久地在聽眾生活和音樂之路裡繼續發揮影響力，陪伴大家迎向更好的未來。」吳青峰對於專輯得到肯定，衷心感謝來過這個音樂沙龍的朋友們，「《馬拉美的星期二》就是一張集結各領域創作者聚會的沙龍，大家自由自在地唱歌講話，我認為，還有人聆聽是一件很幸福的事情。」男星與啦啦隊女神滾床單！甜蜜互相餵食 老婆全知情伍佰率數10組卡司嗨唱春浪！「日本嘻哈天王」隔11年來台女星閃婚又閃離！被爆戀上小7歲網紅 當小三搶男人布魯斯威利確診失語症！67歲近照曝光 愛妻：是一種解脫