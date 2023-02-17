維吾爾團體控中國侵犯人權　籲聯合國採取行動

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中國方面則是強烈否認有侵犯權利的情況。
維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project）執行主任卡納特（Omer Kanat）在與世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）發布的聯合聲明中說：「又有另一組獨立的聯合國專家，對維吾爾族人持續面臨的殘酷行徑表達關切。」
「中國政府再一次持續否認，並轉移人們對有實證之事的注意力，而聯合國體系早該以更全面的方式做出回應了。」
去年8月，時任聯合國人權事務高級專員的巴舍萊（Michelle Bachelet）在任期結束前幾個小時發布的報告指出，中國拘留維吾爾族人和其他穆斯林，可能構成危害人類罪。
然而，西方國家提議在聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）中，針對中國對待穆斯林舉行辯論的決議草案，最終卻遭到否決。
「人權觀察」（Human Rights Watch）13日呼籲聯合國依據這份報告採取行動，今天也與其他幾個組織一起敦促歐洲聯盟（EU）放棄針對人權與中國進行「毫無意義」的談判。
「人權觀察」歐盟地區主管達姆（Philippe Dam）在聲明中說：「由於看不到有任何具體進展的前景，歐盟應該暫停對話，並加倍努力去確保聯合國對中國糟糕的紀錄採取行動，並追究中國在新疆犯下國際罪行的責任。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120217