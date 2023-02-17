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快訊／本土確診增15173例！死亡+78　境外移入+267

▲指揮中心表示，今（17）日新增15173例本土個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（17）日新增15173例本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增15,440例COVID-19確定病例，分別為15,173例本土個案及267例境外移入；另確診個案中新增78例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之15,173例本土病例，為6,802例男性、8,357例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,819例)，桃園市(1,929例)，臺中市(1,811例)，高雄市(1,777例)，臺北市(1,369例)，臺南市(1,278例)，彰化縣(690例)，新竹縣(435例)，屏東縣(407例)，苗栗縣(364例)，新竹市(358例)，雲林縣(328例)，宜蘭縣(319例)，基隆市(279例)，南投縣(235例)，嘉義縣(219例)，花蓮縣(197例)，嘉義市(155例)，臺東縣(119例)，金門縣(45例)，澎湖縣(33例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為50例男性、28例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年6月6日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年6月7日至今年2月14日。

指揮中心說明，今日新增267例境外移入個案中，為123例男性、144例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月17日至2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,894,283例確診。2020年起累計17,397例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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