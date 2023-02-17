劉文正神祕住所曝光！菲律賓小島超隱密 全球狗仔找不到
70歲一代巨星劉文正被傳烏龍死訊，高齡94歲的二姨李庚濟澄清，劉文正致電報平安，目前人在菲律賓，活得好好的。資深媒體人麥若愚憶起，曾有知情人士透露，劉文正住在菲國一個私人小島，該處戒備森嚴，隱密性極高，全世界的狗仔都找不到他，如今對照劉文正二姨的說法，消息的可信度極高。
娛樂中心／綜合報導
麥若愚昨（16日）在節目《國民大會》表示，幾年前一位馬來西亞新導演，拍了一部紀錄片，講述台灣7、80年代流行音樂對馬來西亞文化的影響，當時到國家電影資料館放映，他是活動主持人，會後的飯局上，認識一位熟識娛樂圈的馬來西亞大哥，對方跟他透露：「劉文正（住的）地方很多，但他很常去住一個菲律賓的私人島嶼。」
一聽到此消息，麥若愚半信半疑，那位大哥表示自己去過該島嶼，「他說他去過這個島，劉文正這個島要遊艇才能過去，一般人根本沒辦法去這個島，因為有守衛、警衛、管家，物資都要以運送的方式送過去。」麥若愚認為，劉文正退休後轉往美國投資房地產，東南亞的房價又低，以他的財力，在菲律賓買下一個島不為過。
麥若愚表示，劉文正在演藝事業高峰期間，交到可以講真心話的知己，新馬有1、2個人，該位大哥以前包過劉文正在馬來西亞的秀，因此雙方很熟，此外，假如劉文正隱居在美國洛杉磯、加州，即便白人很多，還是有很高的機率被拍到，但劉文正若真的住在菲律賓私人島嶼，就很難被發現，「他講得這個菲律賓私人島就很合邏輯，因為誰都進去不了，幾千個島你怎麼會知道是哪一個？」（編輯：楊穎軒）