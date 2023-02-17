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邱奕勝力挺！邱繼泰宣布參選立委

▲邱奕勝力挺姪子，邱繼泰今天宣布參選桃園第六選區（八德、大溪、中壢12里、復興）立法委員。（圖／記者李春台攝，2023.02.17）
▲邱奕勝力挺姪子，邱繼泰今天宣布參選桃園第六選區（八德、大溪、中壢12里、復興）立法委員。（圖／記者李春台攝，2023.02.17）

記者李春台／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝的姪子，同時也是桃園市張善政競選市長時的青年發言人邱繼泰，今（17）日在桃園市多位議員、里長、宗親會社團等200多位地方鄉親的陪同下召開記者會，宣布參選桃園第六選區（八德、大溪、中壢12里、復興）立法委員。

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邱繼泰表示，擔任議長秘書及競選期間看到社會上許多未解的問題，因而萌發參選的念頭。邱繼泰指出，「青力親為」是本次選戰的主軸與目標，「青力」代表服務的力量，而「親為」則是自己的問政態度，腳踏實地、認真樸實、以市民為先！

▲邱繼泰強調，參選不僅代表青年要承擔責任，更是要勇於改革，替鄉親爭取福利與建設。（圖／記者李春台攝，2023.02.17）
▲邱繼泰強調，參選不僅代表青年要承擔責任，更是要勇於改革，替鄉親爭取福利與建設。（圖／記者李春台攝，2023.02.17）
邱繼泰強調，參選不僅代表青年要承擔責任，更是要勇於改革，替鄉親爭取福利與建設。邱繼泰指出，自己出來參選就是要讓中央、市府、議會連成一線，讓幸福美好的生活得以實現，所以競選主軸定為「台灣安定」、「人民安心GO TAIwan / 顧台灣（台語）」。


邱奕勝致詞時表示，桃園在去年九合一選舉後有了很大的改變，桃園市議會在張善政市長未上任前，就將1600多億的市政預算審理完畢，讓張市長得以在就職當天，可以無後顧之憂、大刀闊斧著手市政建設。


邱奕勝指出，中央政府忙於外交，內政卻一團糟，像是高房價問題天真以為單靠補助就能解決，蛋價高漲多年無法解決，這再再突顯國會監督未能落實，社會大眾期待年輕的立法委員可以出面承擔並進行改變。


擔任邱繼泰立委參選人總幹事、中壢區議員梁為超表示，去年九合一選舉期間，就常常同邱繼泰討論選戰攻防，或是召開記者會代表張市長對外發言。梁為超指出，邱繼泰思維敏捷，對於國民黨的未來有想法，更重要的是，邱繼泰具有「青力親為」的打拼精神。梁為超強調，明年2024大選很重要，只有團結更多年輕力量投入選戰，為第六選區派出一位，能夠爭取地方經費，又有毅力、堅持且認真的立法委員參選人，國民黨才有機會重返執政。

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