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役期恢復為1年　台海安全民調：近8成支持

▲蔡英文總統拍版義務役役期自2024年起由4個月恢復為1年。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲蔡英文總統拍版義務役役期自2024年起由4個月恢復為1年。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

義務役役期自明年起由4個月恢復為1年，二十一世紀基金會今（17）日發表台海安全民調，近8成受訪者支持延長役期，如果兩岸真的發生戰爭，僅1成民眾認為美國會台灣出兵來台作戰。

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二十一世紀基金會今日舉辦台海安全論壇，並公布「台海安全民意調查」，調查指出32.4%民眾認為交給國民黨推動兩岸關係比較放心，22.4%的民眾認為交給民進黨比較放心，4.3%表示都放心，而18.4%表示都不放心。

對於中國軍事威脅與台灣備戰因應，民調顯示41.4%表示有準備，49.9%表示沒有準備；另有8.7%受訪者無反應。64.9%的受訪者不同意國軍能靠自己力量保護臺灣，表示同意者占32.3%。

關於役期延長，有79.0%的民眾支持政府透過修法將兵役時間由四個月延長為一年，表示不支持的則有16.0%。如果兩岸真的發生戰爭，民眾認為美國幫助台灣的方式，39.4%表示提供武器和物資，13.6%表示不會協助台灣，10.1%表示出兵來台協助作戰，8.9%賣武器或物資、5.9%出兵巡邏嚇阻、2.9%認為聯合其他國家對中國大陸進行經濟制裁、免費提供武器或物資為0.8%、無償提供金錢資助為0.7%、當和事佬調解中台雙方為0.5%，及提供軍事貸款為0.2%，17.0%受訪者拒答或無意見。

世新大學行政管理學系教授陳俊明分析指出，受訪者回應有值得朝野警惕之處，包括政府禦敵整備尚有不足、國軍獨立作戰能力尚未獲肯定。而明確表態一旦戰爭發生，將積極抵抗或從軍者，占比不及三成，台灣的國安和國防部門顯然需要意識到，兩岸之間要想從所謂的戰爭邊緣，回到較為和緩的關係，恐怕還要假以時日，因而有必要在備戰相關作為中，及早因應、謹慎籌謀。

這項民意調查時間在今年1月1日至4日，調查以22院轄市及縣市的市區電話並納入手機使用者，訪問1210位民眾。

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