役期恢復為1年　台海安全民調：近8成支持

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對於中國軍事威脅與台灣備戰因應，民調顯示41.4%表示有準備，49.9%表示沒有準備；另有8.7%受訪者無反應。64.9%的受訪者不同意國軍能靠自己力量保護臺灣，表示同意者占32.3%。
關於役期延長，有79.0%的民眾支持政府透過修法將兵役時間由四個月延長為一年，表示不支持的則有16.0%。如果兩岸真的發生戰爭，民眾認為美國幫助台灣的方式，39.4%表示提供武器和物資，13.6%表示不會協助台灣，10.1%表示出兵來台協助作戰，8.9%賣武器或物資、5.9%出兵巡邏嚇阻、2.9%認為聯合其他國家對中國大陸進行經濟制裁、免費提供武器或物資為0.8%、無償提供金錢資助為0.7%、當和事佬調解中台雙方為0.5%，及提供軍事貸款為0.2%，17.0%受訪者拒答或無意見。
世新大學行政管理學系教授陳俊明分析指出，受訪者回應有值得朝野警惕之處，包括政府禦敵整備尚有不足、國軍獨立作戰能力尚未獲肯定。而明確表態一旦戰爭發生，將積極抵抗或從軍者，占比不及三成，台灣的國安和國防部門顯然需要意識到，兩岸之間要想從所謂的戰爭邊緣，回到較為和緩的關係，恐怕還要假以時日，因而有必要在備戰相關作為中，及早因應、謹慎籌謀。
這項民意調查時間在今年1月1日至4日，調查以22院轄市及縣市的市區電話並納入手機使用者，訪問1210位民眾。