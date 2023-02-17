死亡+78！40多歲男癌症住院治療「院內染疫」病況惡化亡
中央流行疫情指揮中心表示，今（17）日COVID-19 新增15173例本土病例，境外移入267例，另外死亡個案有78例，其中有1例為特殊死亡個案，為一名40多歲男性， 有癌症併多處轉移病史，曾接種2劑新冠疫苗，死因新冠病毒感染及癌症。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增的病例數較上週五(19,309)少4,136例，減少約21.4%，而在今日死亡病例中，有一例特殊死亡個案，為一名40多歲男性， 有癌症併多處轉移病史，曾接種2劑新冠疫苗，1/16因癌症治療住院，住院期間於2/9檢驗新冠PCR陽性，因呼吸窘迫給予瑞德西韋及高流量氧氣鼻管等治療，2/12因病況惡化不幸過世， 死因為新冠病毒感染及癌症。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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