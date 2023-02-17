武漢抗議醫保改革爆「白髮運動」！傳當局將秋後算帳

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批評者認為，此舉是北京及地方政府為了減輕醫保基金壓力，因為在歷經3年疫情封控、常態核酸檢測後，明顯感覺到醫保基金已不夠用，而各省的抗疫支出，大部分都是從醫保基金裡支付。
由於許多退休長者都患有慢性疾病，需要經常就醫取藥，因此對個人帳戶資金減少、報銷門檻提高就相當敏感。1名60歲的武漢高姓男子透露，按以前的算法，自己1年約可拿回2500到3000元人民幣，現在1個月只剩88元，每年僅剩1000元人民幣初頭，相差不少，個人帳戶多數的錢都被拿去統籌，以後錢用完就得拿現金自費：「醫保是我自己繳的錢，我老百姓自己的錢，你政府不能動我們老百姓的蛋糕。統籌應該拿你自己的錢來統籌，醫改的立意不該是讓老百姓沒辦法生存，醫改的目標該是免費醫療。」
高姓男子還說，現在接到電話都很恐懼，因為怕是政府打去的，即使冒險、匿名受訪，也不敢說太多、太久，擔心電話被監聽。1位住在大連的蔣姓男子也透露，現在的醫保不能去市面上的藥房買藥，必須得上國家指定的醫院去看病，感嘆把退休人員的私有財產都剋扣後，連剩下的錢還要控制住。
面對批評，中國網絡上也出現為醫改辯護的文章，來源是中國國家醫保局旗下公眾號「我的醫保」，強調老人群體是本輪醫保改革的「最大受益人」，質疑民眾是「被謠言蠱惑」才會上街抗議，反駁外界有關去年大規模核酸掏空醫保資金的說法，聲稱2者之間一點關係都沒有。至於減少民眾個人帳戶的錢、增加統籌資金的作法，該文章也指出，新的醫保政策不取消個人帳戶，只是大幅減少比例至2%，同時大幅提高門診報銷待遇，打通全國各醫療環節，為群眾普遍性的頻繁門診報銷製造便利。
武漢當地政府也發表聲明稱，雖然改革短期內看似會讓民眾的醫療福利減少，但會在未來幾年使病人和老年受益。