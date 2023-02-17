劉文正親吐引退主因 推翻當年感言：演藝圈其實很複雜
70歲劉文正被傳烏龍死訊，讓這位華語樂壇傳奇巨星的名字再被提起，他選在演藝事業巔峰時期退休，想讓自己在舞台上最好的一面永留粉絲心中，不過資深媒體人麥若愚透露，劉文正親口跟他說過想引退的真正原因，「我感受到台灣演藝圈是很複雜的。」
娛樂中心／綜合報導
麥若愚昨（16日）在節目《國民大會》回憶，民國75年，劉文正回台錄華視節目，攝影棚被擠得水洩不通，當時是週刊小記者的他跟劉文正邀專訪，對方回：「把你的電話給我。」麥若愚給了家裡電話，晚上劉文正就親自來電，麥若愚受寵若驚，「他非常的大牌，也非常的親和。」
劉文正在電話中告訴麥若愚，自己為什麼離開台灣，麥若愚說，劉文正當年三連霸金鐘歌王時說：「大家都說娛樂圈，尤其歌唱圈很複雜，可是從我17歲進入這個圈子，我一點也沒有感覺到很複雜，我覺得有太多的朋友愛護我。」然而，多年過後的訪問，劉文正感覺變了，「我感受到台灣演藝圈其實是很複雜的。」
麥若愚表示，劉文正拿完獎後經歷了很多事，「他在台視做節目，因為資源多，被眼紅的人搞，因此轉到華視主持，或是秀場裡一些狀況，大家在傳他家很有錢，是富家公子，作秀居然拿到芭樂票，他覺得不可置信」，此外，劉文正認為自己的表演已經無法突破，轉為幕後，做了5年飛鷹唱片，收掉公司後便引退至今，永不留戀鎂光燈。（編輯：楊穎軒）