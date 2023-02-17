李翊君出道35年曝喜訊！因這件事煩惱 「2小時」不夠用
李翊君今（17）日突宣布好消息，即將於今年5月19和5月20日在TICC台北國際會議中心舉行「李翊君2023三五好友演唱會」。這次睽違3年再開個人演唱會，一連開兩場希望所有歌迷都能揪自己的三五好友一起來重溫熟悉的經典歌聲。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會主題訂為「三五好友」，李翊君笑著表示：「雖然很不想承認我已經出道35年啦！但希望能藉由這次機會，邀請一直陪伴在我身邊的粉絲好友們一起來同樂。」更提到因為前陣子的外景節目，被啟發想挑戰各種新的冒險，這次的演唱會什麼樣的挑戰通通接招，表示一定會全力以赴大家可以好好的拭目以待，更不忘提醒歌迷們一定要買票入場。李翊君還透露準備演唱會過程中，最難的就選曲，在開歌曲會議時實在太燒腦，每一首歌都應該要唱，刪了又加刪了又加，「感覺2小時演唱會時間不太夠用，但保證經典好歌都會盡力的安排穿插在其中。」
李翊君也表示為這次的演唱會，已經開始加強自主鍛鍊，還有各種的演唱會的前置會議與排練等等，預告這次不管是舞台、視覺、聲光效果都將全面升級，要帶給歌迷們最美好的視聽饗宴，5月19日、20日在TICC台北國際會議中心舉辦「李翊君2023三五好友」演唱會，門票將於2月22日中午12點正式開賣。