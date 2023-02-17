中國間諜氣球幕後黑手？日媒：習近平下令建「秘密部隊」

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目前該部隊最重要的戰區在南海，秘密戰略支援部隊進行情蒐活動的同時進行預警和監視。2021年初，美軍「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦及其護衛艦在南海進行航行自由行動時，途經中國在該海域建立的軍事設施附近，北京隨即就採取了反制措施，便是派出偵察氣球飛到航母打擊群上空，收集有關美軍行動的情報。
秘密戰略支援部隊極為神秘，但在2016年中共喉舌《環球時報》的一篇報導中，讓外界窺見他們的使命範圍。該文章稱，秘密戰略支援部隊是由三個具有不同職能的單位組成，包括網路戰部隊，防禦駭客攻擊；太空站不對，管轄偵察衛星和中國自己的北斗衛星導航系統；以及破壞敵方雷達系統和通信的電子戰部隊。
中澤克二指出，在南卡羅來納州被美軍擊落的巨大偵察氣球，因配備了據信與攔截通訊有關的天線，暗示其與秘密戰略支援部隊有關。而氣球升起的海南島，也是中國重要衛星發射設施所在地。
秘密戰略支援部隊的背景最早可以追溯到1999年，當時兩名解放軍上校共同推出一本書籍《超限戰》（Unrestricted Warfare）裡頭提出了動員政治、經濟、文化、意識形態和心理等社會各個層面，作為非軍事武器的想法，為戰略支援部隊奠定基礎。
美國五角大廈向國會提交的一份報告描述了戰略支援部隊在輿論戰、心理戰和法律戰等「三戰」（three warfares）架構下執行的任務和工作。美國預計，在台灣發生緊急狀況時，中國網路戰部隊將試圖發動心理戰行動，試圖影響台灣的輿論。
近來有跡象顯示，戰略支援部隊正在擴大編制，透過網路招聘大學畢業生和具有高等教育背景的人才，以及高中和職業學校畢業生，從事與資訊技術相關的相對低階的工作。中澤克二表示，招聘過程出乎意料的開放，就像私人企業招聘年輕人才一般。但事實上，戰略支援部隊是「軍民融合」（military-civilian integration）的象徵，也是習近平的指標性政策。