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汪小菲遭爆「新歡對象」是她？張穎穎：他無縫接軌很正常

▲汪小菲遭爆和新歡約會，網友猜測對象應是張穎穎，對此，張穎穎本人也出面闢謠。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲汪小菲遭爆和新歡約會，網友猜測對象應是張穎穎，對此，張穎穎本人也出面闢謠。（圖／翻攝張穎穎抖音）

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）前夫汪小菲在離婚以前就被爆出與張穎穎交往，後來有意再婚扶正新歡張穎穎，但汪小菲母親張蘭屢次在直播中痛罵張穎穎，在過年前張穎穎也不忍了，宣布已和汪小菲分手，自此汪小菲的感情動向便備受關注。近日，微博上又傳出一張汪小菲與女生吃飯的照片，讓網友瘋猜兩人是否復合了，豈料意外釣出張穎穎本人親自回應：「我說分開就分開了，別侮辱我了！」甚至還說：「他無縫接軌很正常！」掀起熱議。

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▲近日微博上流傳著一張汪小菲在浙江與神祕女子吃飯的照片。（圖／翻攝自微博）
▲近日微博上流傳著一張汪小菲在浙江與神祕女子吃飯的照片。（圖／翻攝自微博）
近日微博上流傳著一張汪小菲在浙江與神祕女子吃飯的照片，雖然女方並未露臉，但拿著酒杯的纖纖玉指清楚可見，指甲上還塗著鮮艷紅色指甲油，可以推測應為女性。不少網友看到照片以後，紛紛猜測女方身分，就有網友直指女方就是張穎穎，因為指甲顏色一樣，豈料卻引來張穎穎本人闢謠：「我說分開就是分開了，別侮辱我了，我在泰國。無縫銜接對他來說也是再正常不過的事情，祝福」。

▲張穎穎否認復合一說。（圖／翻攝自微博）
▲張穎穎否認復合一說。（圖／翻攝自微博）
貼文一出，網友也紛紛留言：「真的沒想到啊，無語」、「真的很愛無縫銜接」、「傻眼」、「一天天破事上熱搜。」而張穎穎先前也曾在微博表示：「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過，很恨過，現在我也不恨，都是命運。」兩人傳出分分合合無數次，這一次似乎真的結束了。至於有人好奇為何張穎穎稱自己人在泰國，IP卻顯示在廣東，也有中國網友解釋應為「漫遊」緣故，「泰國開漫遊就是廣東」、「開漫遊就是會顯示國內IP」。（編輯：郭佩蓉）

▲張穎穎稱自己和汪小菲已分開。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）
▲張穎穎稱自己和汪小菲已分開。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）

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