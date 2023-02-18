週六又補班先別哭！3月「隱藏大魔王」曝　上班族更傻眼

房市／社區一家Podcast開播　聽獲獎者談社造

▲前台南長榮里里長潘美純舉辦旗袍姥姥選美，讓社區長輩生活更豐富精彩。（圖／資料照片）
▲前台南長榮里里長潘美純舉辦旗袍姥姥選美，讓社區長輩生活更豐富精彩。（圖／資料照片）

生活消費中心/綜合報導

泡夜店、上大學、選美賽，你以為這是年輕人專屬？在信義房屋最新推出分享社區營造點滴的《攏來交朋友-社區一家會客室》Podcast節目中，首集邀請第一屆社區一家得主、長榮大學應用哲學系講師潘美純，分享她時任台南長榮里里長，帶著社區爺爺奶奶包場泡夜店、舉辦旗袍姥姥選美、上一日大學等創新活動，讓長輩們度過老有所用的樂活人生。

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邁入第19年的信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫，推出了《攏來交朋友-4718會客室》Podcast節目，找來多年社區一家得主、最會說故事的巫婆媽媽沈采蓉，與社區一家計畫負責人信義房屋執行經理黃卉芃共同主持，邀請社區夥伴分享第一線社造經驗，觸發有心從事社造者行動靈感。

潘美純表示，從小學老師到接下先生棒子擔任台南長榮里里長，面對1200多戶的超大型長榮社區，首要面對的是眷村改建的新舊住戶融合與３成高齡住民的照護問題，她發揮創意，將活動與長輩生命歷程連結，從回味家鄉菜、旗袍姥姥選美、長輩讀書會、一日大學體驗等；更曾在白天包下夜店，帶著爺奶白天上夜店，為了省包場費，承諾老闆活動完會幫忙打掃，爺奶們在夜店high完了接著打掃，直說生活有活力又健康。

潘美純當時一上任先花一個月普查1200戶長者的健康與就醫院所狀況，看到獨居老人家過馬路買午餐出車禍，就和志工開辦社區食堂，更準備聯絡簿讓長輩的家人們了解日常，她說「我們都是一家人，希望居民不分彼此，真正做到社區一家，尤其剛開始從公部門拿到的補助不多，社區一家的經費贊助與彈性真的幫助很多」。

來自台南，擁有爽朗個性與豐富表情的主持人沈采蓉，是社區一家計畫的曾經得主，原是台鐵隨車小姐的她，因喜愛說故事，也想打破原本冷漠的鄰里關係，提出了把自家車庫打造成社區故事屋的構想，不是專業社造人員、也不會寫提案的她，當年在決選會場直接帶來繪本、說故事給評審聽，用她的熱情感動評審獲得圓夢贊助金，也感染地方居民共同參與社區事務。
 

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