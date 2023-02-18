房市／社區一家Podcast開播　聽獲獎者談社造

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潘美純表示，從小學老師到接下先生棒子擔任台南長榮里里長，面對1200多戶的超大型長榮社區，首要面對的是眷村改建的新舊住戶融合與３成高齡住民的照護問題，她發揮創意，將活動與長輩生命歷程連結，從回味家鄉菜、旗袍姥姥選美、長輩讀書會、一日大學體驗等；更曾在白天包下夜店，帶著爺奶白天上夜店，為了省包場費，承諾老闆活動完會幫忙打掃，爺奶們在夜店high完了接著打掃，直說生活有活力又健康。
潘美純當時一上任先花一個月普查1200戶長者的健康與就醫院所狀況，看到獨居老人家過馬路買午餐出車禍，就和志工開辦社區食堂，更準備聯絡簿讓長輩的家人們了解日常，她說「我們都是一家人，希望居民不分彼此，真正做到社區一家，尤其剛開始從公部門拿到的補助不多，社區一家的經費贊助與彈性真的幫助很多」。
來自台南，擁有爽朗個性與豐富表情的主持人沈采蓉，是社區一家計畫的曾經得主，原是台鐵隨車小姐的她，因喜愛說故事，也想打破原本冷漠的鄰里關係，提出了把自家車庫打造成社區故事屋的構想，不是專業社造人員、也不會寫提案的她，當年在決選會場直接帶來繪本、說故事給評審聽，用她的熱情感動評審獲得圓夢贊助金，也感染地方居民共同參與社區事務。