四大超商「補班咖啡買1送1」今開喝！美式25元、拿鐵33元

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📍門市｜即日起至2/19
▪濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
▪熱黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
▪熱四季春青茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
▪春日莓好冰茶、奶茶任2杯99元，7.1折（原價70元、特價50元）
▪春日莓好氣泡珍珠特大杯2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）
📍APP｜2/17至2/24
▪濃萃美式、濃萃拿鐵任5杯222元，7.4折（最高原價60元、特價44元）
▪冰蜂蜜拿鐵、完熟蘋果系列任4杯222元，6.5折（最高原價85元、特價56元）
▪黑糖珍珠撞奶6杯222元，6.2折（原價60元、特價37元）
▪一顆檸檬青茶 、一顆檸檬紅茶任6杯222元，6.2折（原價60元、特價37元）
📍門市｜精品咖啡
▪2月21日前，瓜地馬拉花神精品美式或精品拿鐵任2杯99元，5.5折（最高原價90元、特價50元）。
▪2月22日至3月7日，冰精品燕麥拿鐵嘗鮮價99元、當筆加價購第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家
📍門市｜2/17至2/19（限全盈+PAY）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪嵜本玉米濃湯第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜2/18限定
▪6罐紅牛能量飲250ml+6杯大杯特濃美式410元，6折（紅牛＋大美式1組原價114元、平均特價68元）
📍門市｜2/18（限全盈+PAY）
▪威德薑黃活力飲、金盞花葉黃素飲任3件99元，3.7折（原價89元、特價33元）
📍APP｜2/20至2/22
▪霜淇淋5支168元，6.9折（原價49元、特價34元）
🟡萊爾富
📍門市｜2/17至2/19
▪特濃美式加1元多1杯，5.1折（原價55元、特價28元）
▪特濃拿鐵加1元多1杯，5.1折（原價65元、特價33元）
🟡OKmart
📍門市｜2/17至2/18
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）