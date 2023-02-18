週六又補班先別哭！3月「隱藏大魔王」曝　上班族更傻眼

四大超商「補班咖啡買1送1」今開喝！美式25元、拿鐵33元

▲補班日咖啡喝起來，7-11、全家都有買一送一，怎麼喝最划算，《NOWnews》整理四大超商優惠懶人包。（圖／業者提供）
▲補班日咖啡喝起來，7-11、全家都有買一送一，怎麼喝最划算，《NOWnews》整理四大超商優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

用咖啡因對抗補班大魔王，四大超商都備好提神咖啡優惠，今天補班補課日必喝！7-11首推濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1，全家也有特濃美式買1送1，萊爾富咖啡加1元多1杯、OKmart則是買2送1。怎麼喝最省錢、在APP還是門市開賣，《NOWnews今日新聞》整理補班咖啡折扣包一文掌握

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至2/19
▪濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
▪熱黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
▪熱四季春青茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
▪春日莓好冰茶、奶茶任2杯99元，7.1折（原價70元、特價50元）
▪春日莓好氣泡珍珠特大杯2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）

▲7-11門市推出咖啡、飲品買一送一幫上班族打氣。（圖／業者提供）
▲7-11門市推出咖啡、飲品買一送一幫上班族打氣。（圖／業者提供）
📍APP｜2/17至2/24
▪濃萃美式、濃萃拿鐵任5杯222元，7.4折（最高原價60元、特價44元）
▪冰蜂蜜拿鐵、完熟蘋果系列任4杯222元，6.5折（最高原價85元、特價56元）
▪黑糖珍珠撞奶6杯222元，6.2折（原價60元、特價37元）
▪一顆檸檬青茶 、一顆檸檬紅茶任6杯222元，6.2折（原價60元、特價37元）

▲7-11針對2月22日推出「有愛日」咖啡促銷。（圖／業者提供）
▲7-11針對2/22推出「有愛日」咖啡促銷。（圖／業者提供）
📍門市｜精品咖啡
▪2月21日前，瓜地馬拉花神精品美式或精品拿鐵任2杯99元，5.5折（最高原價90元、特價50元）。

▪2月22日至3月7日，冰精品燕麥拿鐵嘗鮮價99元、當筆加價購第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲7-11精品咖啡推出新風味，限時2杯99元。（圖／業者提供）
▲7-11精品咖啡推出新風味，限時2杯99元。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜2/17至2/19（限全盈+PAY）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪嵜本玉米濃湯第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

📍APP｜2/18限定
▪6罐紅牛能量飲250ml+6杯大杯特濃美式410元，6折（紅牛＋大美式1組原價114元、平均特價68元）

📍門市｜2/18（限全盈+PAY）
▪威德薑黃活力飲、金盞花葉黃素飲任3件99元，3.7折（原價89元、特價33元）

📍APP｜2/20至2/22
▪霜淇淋5支168元，6.9折（原價49元、特價34元）

▲2月4日補班日限定，APP開賣6罐RedBull搭配6杯大杯特濃美式410元，「紅牛＋美式」平均68元。（圖／全家提供）
▲補班日當天限定販售，「紅牛＋大美式」原先一組114元，平均特價68元，相當於6折。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜2/17至2/19
▪特濃美式加1元多1杯，5.1折（原價55元、特價28元）
▪特濃拿鐵加1元多1杯，5.1折（原價65元、特價33元）

🟡OKmart
📍門市｜2/17至2/18
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

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