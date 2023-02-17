遭爆召妓、喬事 陳宗彥上火線：未經查證、痛心人格被毀
民眾黨立委陳琬惠今（17）日揭露，行政院發言人陳宗彥11年前擔任台南市新聞及國際關係處處長時接受性招待，還幫忙喬事，引發輿論震撼。陳宗彥16時40分於行政院記者室親上火線說明，他表示，自己從政都謹守依法處理的分際，特定媒體一直沒有查證，先將一個人的人格處理掉，「我很痛心，台灣政治不應該淪落到這種程度」。
記者黃宣尹／台北報導
陳琬惠17日下午在立法院舉行記者會，公開陳宗彥跟酒店業者「豆哥」合照，並指陳擔任台南市新聞及國際關係處處長時，至酒店「康樂隊」消費，且常態性帶小姐出場 ，並幫忙喬事。
陳宗彥下午親上火線舉行記者會，他指出，未經查證的報導，先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證。
陳宗彥說，自己在台南服務期間，從擔任市議員到市府服務，從未被檢調約談、偵辦、調查。在從事公職到現在，對選民服務、人民的陳情，都謹守依法處理的分際，這是自我要求。
陳宗彥表示，特定媒體一直沒有查證，先將一個人的人格處理掉，圖卡也做出來，「我很痛心，台灣政治不應該淪落到這種程度」。
「任何一個人，在工作崗位上努力，大家卻用這樣方式處理，我覺得是不應該」，陳宗彥說，大家應該藉由這個事件一起思考，以上很誠心地說明。