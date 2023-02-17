疫後大復甦！星宇股價連日大漲　航空客運正全面啟動

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此外，同為低成本航空的新加坡酷航台灣公司總經理李育修接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，目前酷航台北往返新加坡每周共43班，包含每日往返新加坡-桃園、新加坡經桃園延飛札幌、仁川和成田等的航班，3月底夏季班表開始，台北-新加坡維持每周25班，新加坡-台北-東京將自每周10班增為12班，新加坡-台北-札幌自每周3班增為4班，新加坡-台北-仁川每周5班不變，總班次增為46班。
李育修指出，酷航航班的確正持續恢復，今（2023）年目標將以持續擴增原始航線航班為主，暫時不開航新航點，預計今年底前即有望回歸疫情前水準。目前酷航航線航班恢復率有六成多，若以機位數算近七成，主要是有部分航線以較大型飛機飛行，載客率都已在八成以上，新加坡-台北-東京航線載客率則超過九成。
而星宇航空在過去5個交易日漲幅超過70%，光是16日、17日兩天，漲幅就超過40%。星宇在4月下旬即將正式開航北美航線，由廣體客機A350執飛，6月後更將改為日日飛航洛杉磯。
至於銷售狀況，星宇航空內部高層回覆記者，目前整體銷售狀況良好，且來回要價逾44萬的4席頭等艙均已全數銷售完畢，且有一半是從官網入口預定，顯見旅客的購票模式從以往透過旅行社或是相關平台業者訂票的習慣正在改變，預計在正式開航前1個月左右，銷售狀況將更上一層樓。
另外有不具名知名旅遊業者向記者透露，以業界來看，確實航空產業已經開始逐步恢復中，「但說要回到2019年，還沒有到達那樣的程度」，主要是因為現在除了少了兩岸航班，在整體運能來看還有很多進度空間，不過歐美、日本都已經逐步恢復中。該名業者指出，以整體來說，確實在機位需求上是大於供給的，因為旅遊、商務、會展旺季都會帶動需求成長，逐步復甦。
台新投顧副總黃文清受訪指出，航空產業受到整體解封的趨勢所帶來的客運商機，還是有可能維持成長態勢，不過在後續的貨運上，可能有價格壓力，由於全球景氣低靡的狀況下，對於航空類股的看法將會維持中性。