國民黨杯葛理由一次看！3年內5度佔主席台阻行政院長報告

我是廣告 請繼續往下閱讀
到了第二會期，立法院在9月22日開議，邀蘇貞昌到立院報告並備詢，國民黨立委不滿行政院開放含瘦肉精美豬進口，要求總統蔡英文到立院國情報告、蘇貞昌道歉、農委會主委陳吉仲下台等三條件，但民進黨拒絕，國民黨展開長期杯葛，還讓蘇貞昌打破立院開議後最晚施政報告的紀錄。到了11月27日，國民黨還準備了豬內臟等道具杯葛，朝野立委豬腸大戰中，蘇貞昌在民進黨立委保護下，順利完成施政報告。
第三會期開議後，立法院先在2021年2月26日邀蘇貞昌就新冠肺炎篩檢、疫苗整備，及百億養豬產業基金議題進行專案報告，蘇揆的施政報告則改到3月2日進行。當時的國民黨團總召費鴻泰說，會加強戰力，在會期中成立反萊豬、疫苗及疫後經濟重建、居住正義及改善低薪三個委員會，推動議題修法。
第一會期與第三會期是國民黨立委本屆唯二沒有杯葛行政院長施政報告的會期。
第四會期在2021年9月17日開議，國民黨立委質疑行政院的「3+11」決策過程黑箱，三度杯葛蘇貞昌施政報告，到了9月28日，蘇貞昌在民、國兩黨立委肢體推擠中，完成施政報告。但國民黨立委質疑游錫堃議事不公，揚言發動焦土戰，拒絕協商。經多次溝通後，國民黨才同意恢復總質詢。
第五會期在2022年2月26日開議，國民黨原本不滿行政院開放福島食品，要再度杯葛蘇貞昌報告，但黨團總召曾銘宗說，因烏俄戰爭引發國際局勢動盪，要求蘇貞昌先就福食進口、烏俄局勢對台影響做專案報告並備詢。這次國民黨雖未強力杯葛，但蘇貞昌的施政報告仍被迫延後。
第六會期在去年9月23日開議，曾銘宗說，政府防疫有問題，第一個問題是購買疫苗黑幕重重，第二是阻擋疫苗還抹黑抹紅慈濟、第三就疫苗接種受害者申訴無門，要求蔡英文與蘇貞昌為1萬多人因疫情死亡向全民道歉。國民黨立委霸占主席台抗議，朝野協商後，蘇貞昌報告延後一周。
今天是第七會期開議，國民黨再度杯葛，時代力量立委王婉諭批國民黨到底鬧夠了沒？只會擺爛、作秀，「不如把名額跟時間讓給我們」。民眾黨立委陳琬惠批國民黨，身為負責任的在野黨，應該要一同遏止這種作秀歪風。民進黨團幹事長鄭運鵬說，國民黨在協商結論上簽字，同意邀陳揆報告，卻還是杯葛，非常失禮，呼籲國民黨迷途知返。