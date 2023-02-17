LINE開發者大會登場！LINE Bank好方便 停車免找繳費機
LINE台灣開發者大會在睽違三年後，今（17）日回到實體舉辦「LINE TAIWAN TECHPULSE 2023」，吸引超過千位開發者報名。會中揭露LINE生態圈服務多項技術最新進程，包括由LINE Bank資訊長翁銘壯闡述自家應用程式介面平台，將支付金流服務串接到不同應用場景，用戶舉凡停車、加油都可在APP上完成支付，不用再找繳費機排隊付款。
記者黃韻文/綜合報導
LINE台灣第七屆開發者大會今（17）日登場，目前在全台擁有140萬客戶的純網銀LINE Bank，資訊長翁銘壯在會上提到，LINE Bank將運用應用程式介面（API）及大數據，深入各行各業及多元應用場景，提供用戶最便利的金融服務。目前LINE Bank的API管理應用主要建立在LINE Bank「快點生活圈」，與業界服務iParking、iCharging及Autopass的合作之上，用戶可直接享有串聯LINE Bank支付方式的各種服務，舉凡停車、充電或加油，都可在LINE Bank App上快速完成支付，無需排隊、免找繳費機付款。
此外，LINE也持續落實「企業參與新創」的理念，自2015年12月啟動LINE PROTOSTAR新星計劃，至今累積超過200家新創團隊參與。去年共4家新創團隊成功在LINE平台上線服務，包含導入DTC智慧無人零售系統「自由食間」、居家照顧人員的媒合平台「Care724」、網購包裝循環平台「PackAge+」、美容業晚鳥預約平台「TWODAY就GO」，提供更完整的行動生活體驗。