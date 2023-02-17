補班日別太憂鬱！全台白天溫暖舒適 週日入夜冷空氣強襲
結束上一波強烈大陸冷氣團的影響後，今（17）日台灣各地重新迎回較溫暖的天氣，尤其北台灣地區感受相當明顯，而明（18）日雖然是令人感到較為憂鬱的補班日，但中央氣象局表示，明日各地白天高溫會繼續回升攝氏1至2度左右，但提醒民眾還是要注意早晚較大的溫差，較溫暖的天氣會持續到下週日（2/19）中午前後，隨著東北季風增強，入夜後氣溫將慢慢下降，尤其北台灣較明顯；降雨方面未來主要都是迎風面、東北部和東半部的局部降雨為主，下週一（2/20）受南方帶上來的水氣影響，南部山區也會有些降雨，請民眾持續關注天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，明日補班日「早晚微涼、白天溫暖」，整個西半部和東北部低溫落在攝氏16度上下，花東地區約攝氏18至19度，白天高溫部分，除了桃竹苗地區因為冬末春初常見的低雲籠罩，落在攝氏20至22度，其他地區普遍高溫都落在攝氏24至27度，南部近山區甚至可以來到攝氏29至30度，溫暖的天氣至少讓補班的心情稍微好一些。
葉致均說明，下一波冷空氣預計會在下週日中午前後，隨著東北季風增強到來，北台灣在入夜後降溫就會比較明顯，而這波冷空氣將呈現「逐日降溫」的型態，預期最冷的時間點落在下週二晚上至下週三清晨（2/21至2/22），屆時中部以北低溫僅剩下攝氏13至14度，不過強度和感受上不會比上一波冷氣團強烈。
此外，目前台灣南方正有一個熱帶擾動持續發展，不過它未來在北上時會受到冷空氣增強的擠壓，導致發展條件不佳，成為「熱帶性低氣壓」的機率偏低，不過它仍會在下週一將一些水氣帶入台灣，因此除了東北季風迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨外，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，請民眾特別留意。