財經小辭典／美PPI指數火爆為何值得關注　台灣也受牽連

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造成美股往下挫低的原因，被指向是由於最新通膨數據高於預期，美國1月生產者物價指數（PPI）年增6%，雖低於前值修正後的6.5%，但遠超出市場預期的5.4%，為去年3月以來最低漲幅；而月增0.7%，高於市場預期的0.4%，創下去年夏季以來最大增幅紀錄；剔除波動較大的食品和能源後，核心PPI年升5.4%，高於市場預期的4.9%。
除了常見的消費者物價指數（CPI）之外， PPI同樣是衡量通膨程度的常見指標，兩者之間最大的差別在於，CPI是反映消費環節的價格水平，PPI則是反映生產環節的成本價格變化，指數綜合了原料、半成品和最終產品等三個生產階段的物價資訊。
由於整體價格水平的波動變化，一般首先會出現在生產領域，接著才會通過產業鏈擴散至下游產業，最後波及消費品，故PPI也被視為CPI的先行指標，一般PPI資料公布的時間也會早於CPI。
美國PPI指數是由勞工統計局（BLS）調查國內農業、採礦業、製造業、天然氣等行業的生產廠商，以及批發零售、運輸倉儲、金融保險等約七成以上服務業的生產商品，在離開生產場所時的價格水準變動情形所公布的結果。
PPI增幅提高，代表生產廠商所須支付的成本上升，而這些成本恐轉嫁到消費品身上，導致CPI指數上漲，通膨程度加劇，因此觀察PPI變動情形，有助預測未來的物價以及通膨變化。
由於CPI與PPI指數與通膨有著密切的關係，因此一般來說，數據公布的當天，股價也會有所波動，不過，因PPI關係到的是生產商的成本問題，因此對股市的影響又更為直接。
雖然PPI指數可能會是影響CPI數據的關鍵，但兩者的走勢也會有不一致的情形發生，若PPI上漲，CPI卻呈下跌，表示生產商無法有效轉嫁所提高的成本，企業利潤恐減少，或有虧損的可能。但若PPI下跌，CPI呈現上漲，意味著企業利潤增加，經濟可能即將進入下一階段的擴張期。
此次美國1月份的PPI報告表明，美國經濟通膨壓力仍然比預期中的還要頑固，加劇各界對於通膨的憂慮，Fed升息陰霾持續籠罩，加上美國提領失業金人數降至19.4萬人，低於預期，反映就業市場依舊火熱，使得聯準會繼續以升息抑制物價的條件再加一，甚至有鷹派官員喊話「3月應該升息2碼」。
美國的PPI指數在衝擊美股之後，不僅連帶拖累台北股、匯市，更影響各界對台灣總體經濟未來走勢的看法，當PPI數據顯示通膨仍高，Fed因而重返大幅度升息，消費必定會受到排擠，對台灣出口影響甚鉅。反之，若美國因PPI及CPI數據降溫，進而放慢或停止升息步調，台灣出口表現即可望好轉，這就是為什麼美國的這兩項指數如此受到台灣各界的關注。