8成4學生兼差打工　美食外送掉出榜外

抵東京對談英國前首相　林昶佐：國際應與台灣建正常關係

▲林昶佐今日代表台灣赴日出席東京IPAC國際論壇，與英國前首相特拉斯（Liz Truss）等來自各國的國會議員對談。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐今日代表台灣赴日出席東京IPAC國際論壇，與英國前首相特拉斯（Liz Truss）等來自各國的國會議員對談。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

無黨籍立委林昶佐今（17）日代表台灣，赴日出席東京IPAC國際論壇，與英國前首相特拉斯（Liz Truss）等來自各國的國會議員對談。他在發言時呼籲，國際社會應明確、堅定地表達對台支持，逐步建立與台灣的官方正常關係，才能確保台灣永續安全，進而確保印太區域的自由與開放。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對中政策跨國國會聯盟（IPAC）今日於日本東京舉辦國際論壇，聚集來自英國、澳洲、加拿大、歐洲各國和台灣的國會議員，也有包括日本在地的前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久等超過50名國會議員出席，針對「對侵犯人權行為的制裁」、「商業與人權」、「跨國鎮壓」和「確保印太區域的自由開放」等主題交換意見。

林昶佐代表我國出席，與英國前首相特拉斯在同場次針對「確保印太區域的自由開放」主題對談。

▲立法委員林昶佐今日代表台灣赴日出席東京IPAC國際論壇，與英國前首相特拉斯（Liz Truss）等來自各國的國會議員對談。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐今日代表台灣赴日出席東京IPAC國際論壇，與英國前首相特拉斯（Liz Truss）等來自各國的國會議員對談。（圖／林昶佐辦公室提供）
特拉斯表示，世界應記取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，更明確對台灣的支持，才能阻擋中國對台灣施加武力，防範於未然，包括強化台灣的防衛能力，加深與台灣的經貿合作聯繫。特斯拉更表示，過去因歷史因素導致台灣與各國交往受到限制，但世界已經改變，各國應提升台灣的地位，以反映台灣的價值，她並以Covid-19造成的全球疫情為例，表示將台灣拒於國際組織門外，不但對台灣不利，也無益於世界。

林昶佐發言時，首先感謝特拉斯表達對台支持，也接續特拉斯的發言強調，國際社會挺台的訊息應明確、公開，並逐步建立與台灣官方的正式關係，才能讓挺台灣的力量清晰、堅定而永續。

林昶佐也強調，改革國際關係與體制雖然不是一蹴可及，但政治人物必須隨時提醒自己仍持續朝著理想的願景，朝著建立更安全、更平等的國際社會邁進。特拉斯也在二次發言時肯定林昶佐的看法，表示如果為了短暫的經貿考量而犧牲盟友，實際上是犧牲了長期的利益，大家必須謹記長期的目標。

同時，與會的日本前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久及眾議員玉木雄一郎也分別在會議中表達對台灣的支持，包含在經濟、政治及軍事上深化交流合作。

會後，IPAC並發表聯合聲明，呼籲五月即將在日本廣島召開的G7應促進各國在安全、經濟和價值觀方面合作，以確保印太區域的自由、開放，且各國應在供應鏈及市場方面，減少對長期使用經濟脅迫國家的依賴，並促進民主國家間的經濟及安全合作。

台灣唯一！林昶佐將登日本國會　與英國前首相談對中政策

昔海外巡演學各語言「乾杯」　今成林昶佐宴外賓秘密武器

細數民進黨多元族群政策　賴清德允諾持續復振原住民語言

與蔡英文視導花蓮空軍　巴國總統：興奮目睹台灣國防能力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀