抵東京對談英國前首相　林昶佐：國際應與台灣建正常關係

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林昶佐代表我國出席，與英國前首相特拉斯在同場次針對「確保印太區域的自由開放」主題對談。
特拉斯表示，世界應記取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，更明確對台灣的支持，才能阻擋中國對台灣施加武力，防範於未然，包括強化台灣的防衛能力，加深與台灣的經貿合作聯繫。特斯拉更表示，過去因歷史因素導致台灣與各國交往受到限制，但世界已經改變，各國應提升台灣的地位，以反映台灣的價值，她並以Covid-19造成的全球疫情為例，表示將台灣拒於國際組織門外，不但對台灣不利，也無益於世界。
林昶佐發言時，首先感謝特拉斯表達對台支持，也接續特拉斯的發言強調，國際社會挺台的訊息應明確、公開，並逐步建立與台灣官方的正式關係，才能讓挺台灣的力量清晰、堅定而永續。
林昶佐也強調，改革國際關係與體制雖然不是一蹴可及，但政治人物必須隨時提醒自己仍持續朝著理想的願景，朝著建立更安全、更平等的國際社會邁進。特拉斯也在二次發言時肯定林昶佐的看法，表示如果為了短暫的經貿考量而犧牲盟友，實際上是犧牲了長期的利益，大家必須謹記長期的目標。
同時，與會的日本前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久及眾議員玉木雄一郎也分別在會議中表達對台灣的支持，包含在經濟、政治及軍事上深化交流合作。
會後，IPAC並發表聯合聲明，呼籲五月即將在日本廣島召開的G7應促進各國在安全、經濟和價值觀方面合作，以確保印太區域的自由、開放，且各國應在供應鏈及市場方面，減少對長期使用經濟脅迫國家的依賴，並促進民主國家間的經濟及安全合作。