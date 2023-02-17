男星突被要求增肥「1個月達標13公斤」！前輩：我2週就OK

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近期以話題韓劇《財閥家的小兒子》再創演藝生涯高峰的影帝李星民，在《闇黑對決》中飾演心狠手辣的政治實權者「權順泰」，對於和在《財閥家的小兒子》中所扮演的會長「陳養喆」有什麼不同之處？李星民表示：「這兩個角色過著完全不同的人生，職業也完全不一樣，相似之處就只有都說著慶尚道方言。期待大家在觀賞《闇黑對決》時，能感受到『順泰』這個角色的獨特風味！」對於「權順泰」這個角色，李星民表示：「這世上有許多看不到的力量，在暗處操控著這個世界，我想『順泰』就是象徵那種力量的人物。」
金武烈在《闇黑對決》飾演一名為錢能赴湯蹈火的黑道老大，該角色體格壯碩，金武烈就透露導演在開拍一個月前，才跟他說必須增重。趙震雄一聽馬上說：「那很讚耶！太簡單了吧！」金武烈表示：「所以我覺得很感激！拍攝本作的時期，總是盡情吃想吃的東西，一個月大概胖了12到13公斤！」李星民才恍然大悟驚呼：「啊！所以金武烈在拍攝現場才會吃那麼多東西啊！當時我看他都一直在吃零食呢！」
《闇黑對決》故事敘述1992年，國會議員候選人海雄（趙震雄 飾）原本確信自己有望當選這屆的國會議員，卻慘遭能動搖政界的實權者順泰（李星民 飾）捨棄，在地區提名中落敗。為了推翻由順泰所策劃的選戰，海雄取得有關釜山地區再開發計畫的機密文件，並在黑道老大弼道（金武烈 飾）的協助下，籌備好選舉經費，以無黨籍的身分再次投入選戰。順泰得知海雄擁有機密文件，決定將海雄逼上絕路。電影3月10日在台上映。