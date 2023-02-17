陷為兒買豪宅爭議 林明溱：買房安身立命為何要遭羞辱？
國民黨南投縣立委補選候選人林明溱，遭綠營質疑斥資數千萬元為兒子買豪宅，今（17）日他在臉書感嘆，民進黨選擇性聽覺、刻意在此議題不斷抹黑，該房總價2,281萬元，其中1,500萬元貸款、約750萬元由選舉補助款支付，他從政30多年，集集鎮老家房屋破舊，買一棟房子安身立命，不明白為何要被人這樣羞辱？
記者顏幸如／南投報導
面對民進黨以「林爸溱好」，不斷攻擊他買兩棟豪宅、安插縣長特助職位給兒子林儒彬，甚至用政治現金支付每月8萬元薪水、參選立委為兒子卡位鋪路，林明溱今在臉書感慨，買房一事明明已解釋過很多次，民進黨卻選擇性聽覺，不討論正當性，只會不斷抹黑、攻擊造謠。
林明溱說，這棟房子總價2,281萬元，其中1,500萬元是貸款，剩下約750萬透過選舉補助款支付。自己選縣長、立委存下約1,400萬元補助款，分2年贈與給孩子，孩子再補貼不足金額，房子就買成了。
他指出，對手造謠說他花5千萬買2棟房、還有7千萬身價等，這些都子虛烏有！反觀民進黨多少高官，購買上億的豪宅，綠營人士卻沒有人去批評。他一生工作50年、從政30多年，買一棟房子安身立命，「不明白為何要被人這樣羞辱？」