8成4學生兼差打工　美食外送掉出榜外

陷為兒買豪宅爭議　林明溱：買房安身立命為何要遭羞辱？

▲南投縣議員沈夙崢指林明溱有錢買豪宅給寶貝兒子，卻沒能力讓年輕人的社宅完工。（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.17）
▲南投縣議員沈夙崢指林明溱有錢買豪宅給寶貝兒子，卻沒能力讓年輕人的社宅完工。（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.17）

記者顏幸如／南投報導

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱，遭綠營質疑斥資數千萬元為兒子買豪宅，今（17）日他在臉書感嘆，民進黨選擇性聽覺、刻意在此議題不斷抹黑，該房總價2,281萬元，其中1,500萬元貸款、約750萬元由選舉補助款支付，他從政30多年，集集鎮老家房屋破舊，買一棟房子安身立命，不明白為何要被人這樣羞辱？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林明溱打破沈默，在臉書說明買豪宅的資金來源。（圖／林明溱競總提供，2023.02.17）
▲林明溱打破沈默，在臉書說明買豪宅的資金來源。（圖／林明溱競總提供，2023.02.17）
面對民進黨以「林爸溱好」，不斷攻擊他買兩棟豪宅、安插縣長特助職位給兒子林儒彬，甚至用政治現金支付每月8萬元薪水、參選立委為兒子卡位鋪路，林明溱今在臉書感慨，買房一事明明已解釋過很多次，民進黨卻選擇性聽覺，不討論正當性，只會不斷抹黑、攻擊造謠。

林明溱說，這棟房子總價2,281萬元，其中1,500萬元是貸款，剩下約750萬透過選舉補助款支付。自己選縣長、立委存下約1,400萬元補助款，分2年贈與給孩子，孩子再補貼不足金額，房子就買成了。

▲南投縣議員沈夙崢跑到林明溱的豪宅前發開箱影片，引起熱議。（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.17）
▲南投縣議員沈夙崢跑到林明溱的豪宅前發開箱影片，引起熱議。（圖／翻攝沈夙崢臉書，2023.02.17）
他指出，對手造謠說他花5千萬買2棟房、還有7千萬身價等，這些都子虛烏有！反觀民進黨多少高官，購買上億的豪宅，綠營人士卻沒有人去批評。他一生工作50年、從政30多年，買一棟房子安身立命，「不明白為何要被人這樣羞辱？」

南投大富翁！林明溱陷豪宅爭議　民進黨3問籲誠實解釋

細數南投8年滿滿芭樂票　黃建嘉轟林明溱：賄選詐騙犯

林明溱拿政治獻金付兒薪水　民進黨：把南投當林家殖民地

不再「當耳邊風聽聽就好」　林明溱自喻水深火熱不倒翁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀