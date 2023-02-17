高薪者永居更方便！日本出2新招　力搶外國人才

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報導指出，日本目前設有「高度專門職」計畫吸引海外專才，採取計分制，對申請人的學歷、工作履歷、年薪等項目評分，超過一定分數就能給予居留5年的「1號資格」，再過3年後可以轉為無限期居留的「2號資格」。截至去年6月，1號認定共計3萬3726人，當時在日本的共有1萬6131人。但這項始於2012年的制度條件複雜，如今日本政府力拚加設特別高度人才制度」的新計劃。
在新的「特別高度人才制度」計劃中，保留了積分制但設有新制度。申請人若是在學術研究或專業技術領域便須符合以下其中一個條件：（1）碩士學歷以上且年收入2000萬日圓（約台幣454物園）以上、（2）工作經歷10年以上且年收入2000萬日圓以上。
申請人若是在經營管理活動領域（advanced business and management activities），便要符合工作經歷5年以上且年收入4000萬日圓（約台幣908萬元）以上。
獲批簽證者便可得到「1號資格」，即可居留5年，並且設置優待措施，經一年後允許轉為無限期居留的「2號資格」，意味比目前實行的「高度專門職」計劃更快取得永久居留。
在第二項措施當中，日本也有意向優秀年輕人招手，提供他們在日本找工作更多便利。以出入國在留管理廳會指定世界大學排行榜中的兩個排行榜，然後這兩個排行榜位列前100名大學的畢業生，可申請「特定活動」（designated activities）簽證在日本逗留2年，以尋找工作。
報導指出，日本首相岸田文雄在去年9月時稱「有關接納高級人才，有必要作出創設世界水平的新制度等改革」，當前國際人才搶奪競爭趨於激烈，日本力爭成為「被人才選擇的國家」，今後日本政府會公開徵集意見，力爭4月啟動新措施。