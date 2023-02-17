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高薪者永居更方便！日本出2新招　力搶外國人才

▲為了搶應對人口萎縮問題，日本推出簽證及移居便利於專門人才。圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了搶應對人口萎縮問題，日本推出簽證及移居便利於專門人才。圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本人口的自然成長已經有多年為負數，政府為了對應人口萎縮問題，推出了簽證及移居便利於專門人才。日本政府17日召開會議，確定進一步吸引知識或技術方面優秀的海外人才新措施，內容包含兩「新招」，一是向高薪人士招手、申請者有望快速轉為無限期居留的「特別高度人才制度」簽證計劃，另一項則是以畢業於全球百強大學的年輕人為目標，給予他們可逗留2年的「特定活動」在留資格。

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根據《共同社》報導，日本政府17日召開有關外國人才的相關會議，日本官房長官松野博伊在會議上表示，「對於擁有高級能力的人才，應允許比現行更豐富的優待措施。」

報導指出，日本目前設有「高度專門職」計畫吸引海外專才，採取計分制，對申請人的學歷、工作履歷、年薪等項目評分，超過一定分數就能給予居留5年的「1號資格」，再過3年後可以轉為無限期居留的「2號資格」。截至去年6月，1號認定共計3萬3726人，當時在日本的共有1萬6131人。但這項始於2012年的制度條件複雜，如今日本政府力拚加設特別高度人才制度」的新計劃。

在新的「特別高度人才制度」計劃中，保留了積分制但設有新制度。申請人若是在學術研究或專業技術領域便須符合以下其中一個條件：（1）碩士學歷以上且年收入2000萬日圓（約台幣454物園）以上、（2）工作經歷10年以上且年收入2000萬日圓以上。

申請人若是在經營管理活動領域（advanced business and management activities），便要符合工作經歷5年以上且年收入4000萬日圓（約台幣908萬元）以上。

獲批簽證者便可得到「1號資格」，即可居留5年，並且設置優待措施，經一年後允許轉為無限期居留的「2號資格」，意味比目前實行的「高度專門職」計劃更快取得永久居留。

在第二項措施當中，日本也有意向優秀年輕人招手，提供他們在日本找工作更多便利。以出入國在留管理廳會指定世界大學排行榜中的兩個排行榜，然後這兩個排行榜位列前100名大學的畢業生，可申請「特定活動」（designated activities）簽證在日本逗留2年，以尋找工作。

報導指出，日本首相岸田文雄在去年9月時稱「有關接納高級人才，有必要作出創設世界水平的新制度等改革」，當前國際人才搶奪競爭趨於激烈，日本力爭成為「被人才選擇的國家」，今後日本政府會公開徵集意見，力爭4月啟動新措施。

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