關注高風險族群　陳其邁宣布65歲以上打疫苗發500元禮券

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陳其邁提醒市民朋友，因應疫情社區化、流感化，須更關注「未接種COVID-19疫苗滿3劑以上」或「未接種BA.4/BA.5次世代疫苗追加劑」的高風險脆弱族群重症及死亡風險。市府已規劃針對未接種次世代疫苗(第3-5劑)之65歲以上長輩發放通知單，安排前往社區接種站施打疫苗。
陳其邁宣布凡設籍高雄市65歲以上長者(原住民55歲以上）於2月24日至3月20日於社區接種站或合約醫療院所完成接種疫苗，不分劑次皆獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金）。
衛生局也指出，接種次世代BA.4/5疫苗追加劑對BA.2.75/BQ.1等變異株仍具相當保護力、有效降低因感染造成之重症或死亡風險。據統計，未接種疫苗染疫後的死亡風險為接種3劑者的6倍；接種BA.4/BA.5次世代疫苗追加劑者和未打疫苗相比，染疫後可降低83%死亡率。
衛生局呼籲65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等高風險族群儘速完成基礎劑(第1、2劑)及BA.4/BA.5次世代疫苗追加劑接種，以降低個人染疫後風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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