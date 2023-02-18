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關注高風險族群　陳其邁宣布65歲以上打疫苗發500元禮券

▲高雄市長陳其邁宣布高雄市65歲以上長者於2月24日至3月20日期間接種疫苗不分劑次仍獎勵500元禮券，原民區獎勵500元現金。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁宣布高雄市65歲以上長者於2月24日至3月20日期間接種疫苗不分劑次仍獎勵500元禮券，原民區獎勵500元現金。（圖／高雄市政府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

國內疫情逐漸下降，不過，高雄市長陳其邁今17日表示，高市現階段疫情的重點是致死率或重症比例較高的高風險族群，因此陳其邁除呼籲市民朋友儘速完成疫苗接種，迎向疫後新生活外，也宣布高雄市65歲以上長者於2月24日至3月20日期間接種疫苗不分劑次仍獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金），也會持續拓展社區接種站，提高長輩施打疫苗的方便性。

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▲高雄市65歲以上長者於2月24日至3月20日期間接種疫苗不分劑次仍獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金）。(圖／高市府提供)
▲高雄市65歲以上長者於2月24日至3月20日期間接種疫苗不分劑次仍獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金）。(圖／高市府提供)
中央流行疫情指揮中心表示，考量國內疫情逐漸下降，除了自2月20日實施室內戴口罩放寬之通案性規定外，將持續加強次世代疫苗接種，並在疫情持續穩定可控的狀況下研議調整相關防疫措施，下階段考慮改變輕症確診者隔離方式，由5+N調整為0+N，並修正確診者通報定義（確診者重症住院才通報）。

陳其邁提醒市民朋友，因應疫情社區化、流感化，須更關注「未接種COVID-19疫苗滿3劑以上」或「未接種BA.4/BA.5次世代疫苗追加劑」的高風險脆弱族群重症及死亡風險。市府已規劃針對未接種次世代疫苗(第3-5劑)之65歲以上長輩發放通知單，安排前往社區接種站施打疫苗。

陳其邁宣布凡設籍高雄市65歲以上長者(原住民55歲以上）於2月24日至3月20日於社區接種站或合約醫療院所完成接種疫苗，不分劑次皆獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金）。

衛生局也指出，接種次世代BA.4/5疫苗追加劑對BA.2.75/BQ.1等變異株仍具相當保護力、有效降低因感染造成之重症或死亡風險。據統計，未接種疫苗染疫後的死亡風險為接種3劑者的6倍；接種BA.4/BA.5次世代疫苗追加劑者和未打疫苗相比，染疫後可降低83%死亡率。

衛生局呼籲65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病等高風險族群儘速完成基礎劑(第1、2劑)及BA.4/BA.5次世代疫苗追加劑接種，以降低個人染疫後風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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