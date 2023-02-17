入府演出！國家交響樂團會見蔡英文　讚多元性是台灣強項

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蔡英文表示，國家交響樂團將在4月啟程進行國際巡演，這是疫情後，同時是國際知名的指揮家準‧馬寇爾（Jun Märkl）音樂總監就任後，NSO第一次的海外巡演。這次也是台灣國家交響樂團第一次受邀到美國「約翰‧甘迺迪表演藝術中心」以及「林肯表演藝術中心」演出，創下新的里程碑。接下來，大家會在美國和日本，以「來自臺灣From Formosa」為主題，向世界展現台灣的文化實力。
蔡英文表示，國家交響樂團除了將演出經典的古典樂曲，也會詮釋台灣音樂作品，包括剛才的《美濃之道》，還有陳可嘉老師特別為這次巡演創作的《潮生潮落》，也會在這次進行全球首演，讓海外的樂迷欣賞台灣的音樂，相信大家都很期待。
蔡英文說，她要藉著今天的機會謝謝國家交響樂團，過去30多年來代表台灣走訪世界各地，舉辦一場又一場的精采表演。這不僅提高台灣的國際能見度，也引領國內音樂藝術以及民眾走進音樂廳的風潮。
此外，國家交響樂團也努力培養、發掘更多年輕一代的音樂人才，並持續走入校園、偏鄉演出，把音樂藝術的種子在各領域扎根，為更多民眾帶來豐富多元的音樂饗宴。
蔡英文表示，國家交響樂團是國家級樂團，謝謝大家把台灣的音樂、台灣的文化帶到世界各地，「我們一起繼續努力，讓台灣的聲音在國際上被更多人聽到」。
隨後，準‧馬寇爾音樂總監致詞時表示，在他生命中的許多時刻，台灣都給予其溫暖的歡迎。他在還是學生之時，造訪了故宮博物院，立刻為此座美麗島嶼及人民深深著迷；2018年開始在國家交響樂團服務，從客座指揮、藝術顧問到成為音樂總監，他對這份工作的熱情及動力，每年都不斷成長。
準‧馬寇爾總監表示，對古典音樂界而言，台灣是非常理想的地方，人民熱愛音樂、政府提供堅定支持，並且有很好的音樂廳及表演中心，交響樂團及音樂教育也有非常高的水準，以及許多充滿天賦的音樂家。台灣的這些優勢，古典音樂界都非常清楚，他希望可以讓更多人了解這個美好的地方，讓全世界看到台灣音樂表演的高超水準。
準‧馬寇爾總監提到，為了創造更具包容性的表演，他走訪台灣各地了解其歷史、文化、自然及人文，他並認為台灣的強項就在於多元性，這讓台灣與鄰近亞洲國家不同。這裡集結多元的想法，造就彈性、解決問題的能力、創意及對未來遠見的靈感，他很高興台灣政府一直支持這樣的多元性。
準‧馬寇爾總監說，他將在國家交響樂團發起各項計畫，集結台灣各地不同文化及背景的人才，鼓勵他們提出讓現在與未來世界更加美好的各項計畫與想法。他相信，音樂與藝術的創意能量，能強化社會中各領域的積極對話。
準‧馬寇爾音樂總監表示，放眼未來並思考台灣在10年、20年或50年之後的樣貌，他將完全信任年輕世代，透過給予支持，一定能幫助他們發展所需能力，來面對充滿困難挑戰及機會的未來，並肩負起打造美好未來的任務。
目前有幾項相關計畫，目標是提升在台灣打造頂級藝術職涯的機會。年輕世代將能面對面，學習如何合作、分享想法、並創造新的洞見。國家青年交響樂團就像大熔爐，集結全台灣的年輕人才，不只是音樂家，而是來自各種背景的年輕人。
準‧馬寇爾音樂總監說，國家交響樂團也將邀請日本及新加坡年輕音樂家參與，讓這些年輕人才在台灣及國際建立人脈網絡。國家青年交響樂團致力追求卓越，也非常適合作為台灣在國際交流的大使。
最後，準‧馬寇爾音樂總監表示，他深信台灣人民擁有巨大潛力，而他的任務就是尋找各種方式建立人際間的橋梁，並給予年輕世代更多鼓勵，幫助他們開發潛能，他很高興並感謝政府願意給予他和國家交響樂團如此關鍵的強力支持。
訪賓一行包括國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）、執行長郭玟岑、國家表演藝術中心董事長高志尚等，由文化部長史哲、客委會副主委范佐銘、文總秘書長李厚慶等陪同，前來總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。