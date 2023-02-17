郭富城《風再起時》怒打梁朝偉巴掌 打到眼鏡都飛走了
萬眾期待的香港巨製《風再起時》由翁子光執導，兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，狂飆演技，電影將於2月24日上映！兩大影帝30年前曾經合作過一天，直到《風再起時》才有正式的合作，一場郭富城突然爆起怒打梁朝偉巴掌的戲，兩人從說笑到翻臉又再和解，兩人展現神，張力十足，有如演技教科書，但其實郭富城打不下手，梁朝偉一直鼓勵他用力打過去，郭富城回憶起來，直呼痛苦：「大家都好愛梁朝偉的，我怎麼打得下手啊！」
娛樂中心／綜合報導
郭富城和梁朝偉出道30多年，在史詩電影《風再起時》終於正式合作，他們笑說是導演翁子光提醒了他們，在30多年之前，曾在電視劇《都市方呈式》合作過，梁朝偉笑說：「我真的完全忘記了，直到導演傳給我一支影片，我才想起來我曾去客串一天。」兩大影帝談起合作便一直互相讚美，郭富城表示很欣賞對方，曾在鑽研演技時看了很多作品，觀察過優秀演員的特質，梁朝偉絕對是好榜樣，「我一直很期待和梁朝偉合作，合作之後覺得他和我想像一般出色。」而梁朝偉則是大讚郭富城的工作態度，「磊樂的角色跨度很大，分成很多階段，但郭富城完全能駕馭，而且他很有自己想法，拍戲就是想遇到這樣事前已做好準備的對手。」
電影中，四大探長和一群警察們總是在高級飯店的套房中打牌做樂，一場郭富城在牌局上突然爆怒，火大直接打了梁朝偉一巴掌，力氣大到打到眼鏡都飛走了，但梁朝偉還要陪盡笑臉，兩人最後和解，情緒起伏，戲味十足，兩人演技爐火純青，有如演技教科書。
但郭富城透露當時其實內心非常抗拒，「梁朝偉是大家的最愛，每個人都很珍惜梁朝偉啊！我怎麼打得下手。」由於是一鏡到底的拍攝，如果打不成功，所有人必需重演一遍，梁朝偉也要繼挨巴掌，他透露在現場也一直鼓勵郭富城，「打下來吧！不用管了，大家互相信任，不用留情的。」讓郭富城一直自我催眠，「我是磊樂，你不聽話，我就是要打你！」做了心理調適，終於一巴掌揮過去，力道十足，打到梁朝偉的眼鏡都起飛摔破，成功讓這場戲推向最高潮，成為讓人難忘的畫面！
兩人談到四大探長的故事是香港電影最具代表性的題材之一，郭富城表示因為翁子光的創作及拍攝手法，讓電影變得有別於過往的作品，一路從30歲演到80歲，真的一大挑戰，整個拍攝過程都讓他難以忘懷！梁朝偉也覺得以四大探長為題材，但不用如實演出真實人物，可以二次創作，「我的角色可以代表當時的知識份子，而磊樂則是代表著當時的基層人民，劇本跨度大，對所有人物都有深刻的描寫。」郭富城則說：「《風再起時》是部很浪漫的作品啊！」（編輯：楊穎軒）