國民黨杯葛理由一次看！3年內5度佔主席台阻行政院長報告

陳宗彥遭爆召妓請辭　任期18天史上最短！打破這些人紀錄

▲陳宗彥請辭獲准，任期僅18天。（圖／行政院提供）
▲陳宗彥請辭獲准，任期僅18天。（圖／行政院提供）

何哲欣／台北報導

原任行政院發言人陳宗彥，因遭爆料11年前擔任台南市新聞及國際關係處長時，曾常態性接受性招待，並幫忙喬事，陳宗彥傍晚雖開記者會強調自己從政都謹守分際，但到了晚上仍宣布請辭，行政院長陳建仁也已准辭。陳宗彥在1月31日接任行政院發言人，到今天請辭，任期僅18天，打破歷任政院發言人紀錄，甚至還比經濟部前部長宗才怡48天任期還短，堪稱史上最「短命」的閣員。

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《行政院組織法》2010年修法後，裁撤新聞局，行政院改設1名發言人，處理新聞發布及聯繫事項。從2012年修法上路迄今，包含陳宗彥在內，行政院歷任發言人共9人。首任政院發言人胡幼偉是傳播學者，在2012年5月20日上任，但上任後爭議發言不斷，甚至在臉書自爆與曾指導過的女學生師生戀，同年10月7日請辭，任期141天。

總統蔡英文2016年5月20日上任後，民進黨政府首位政院發言人童振源，同樣也是學者出身，但任內不適應與媒體溝通生態，9月中內閣改組，遭到撤換，任期到9月底止，僅134天，打破胡幼偉紀錄。但童振源紀錄，今天再被陳宗彥打破。

任期短暫的政院發言人，還有行政院前院長蘇貞昌的核心幕僚丁怡銘，2020年5月20日，蔡英文第二任總統任期，丁怡銘接任行政院發言人，但在2020年11月，丁怡銘指稱2020年台北國際牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵用了含有萊克多巴胺的美國牛肉，業者發出零檢出報告自清。

丁怡銘隨後道歉，並向業者下訂100碗牛肉麵致歉，但在臉書貼出訂單截圖時，又被發現訂單上有行政院統編，遭質疑是要用公款報帳。引發一連串爭議後，丁怡銘在11月15日晚間請辭，任期180天。

除了政院發言人外，2002年2月1日接任經濟部長的宗才怡，到立院後遭立委強力質詢，最後不適應政治生態，自稱「誤闖政治森林的兔子」後請辭，任期48天。

陳建仁內閣1月底才上任，今天首度到立法院施政報告並備詢，不過因國民黨立委杯葛，施政報告必須延後，不料今天就先折損行政院發言人，陳宗彥的任期，連1個月做不滿。

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