陳宗彥遭爆召妓請辭　任期18天史上最短！打破這些人紀錄

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總統蔡英文2016年5月20日上任後，民進黨政府首位政院發言人童振源，同樣也是學者出身，但任內不適應與媒體溝通生態，9月中內閣改組，遭到撤換，任期到9月底止，僅134天，打破胡幼偉紀錄。但童振源紀錄，今天再被陳宗彥打破。
任期短暫的政院發言人，還有行政院前院長蘇貞昌的核心幕僚丁怡銘，2020年5月20日，蔡英文第二任總統任期，丁怡銘接任行政院發言人，但在2020年11月，丁怡銘指稱2020年台北國際牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵用了含有萊克多巴胺的美國牛肉，業者發出零檢出報告自清。
丁怡銘隨後道歉，並向業者下訂100碗牛肉麵致歉，但在臉書貼出訂單截圖時，又被發現訂單上有行政院統編，遭質疑是要用公款報帳。引發一連串爭議後，丁怡銘在11月15日晚間請辭，任期180天。
除了政院發言人外，2002年2月1日接任經濟部長的宗才怡，到立院後遭立委強力質詢，最後不適應政治生態，自稱「誤闖政治森林的兔子」後請辭，任期48天。
陳建仁內閣1月底才上任，今天首度到立法院施政報告並備詢，不過因國民黨立委杯葛，施政報告必須延後，不料今天就先折損行政院發言人，陳宗彥的任期，連1個月做不滿。