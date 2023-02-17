「龍舟天菜」墜坑慘死　女友痛哭亞運獎牌靈堂相伴

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陳俞安女友悲痛表示，陳俞安一星期會去台北學校進行3天的無酬教學，這個路線他已經走很多次了，沒料到竟發生意外。男友曾是全明星紅隊的龍舟教練，而事發當時她還在上班，結果突然接到陳俞安學長的電話，表示陳意外身亡，她一開始還以為是開玩笑，當下還不敢相信，之後發現是事實後，讓她感到既錯亂又悲傷，於是趕赴醫院見男友最後一面。
陳俞安女友表示希望能得到一個真相，到底是那邊有疏忽，才導致意外的發生，希望檢警單位，給陳俞安一個交代。另一方面，她也在16日下午也在臉書發文「急！拜託拜託 有沒有人有桃園國際路二段，文中路口的監視器、行車記錄器，大約早上5點左右」徵求監視器畫面，希望能找出事情的真相。
回顧整起事件，陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。消防隊員獲報後趕抵現場，但陳俞安已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。
檢方今日會同法醫至殯儀館相驗，稍早已移靈到靈堂，桌上則放著他在2018年亞運奪下的2金1銀獎牌，陪他走完最後一程。而陳俞安高中、大學都是龍舟隊成員，曾是輕艇龍舟的國家代表隊，在2018亞運會拿下2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅，家人也在靈堂放上對他來說最有價值的亞運獎牌，以紀念他歷年來的輝煌戰績。