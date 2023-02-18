頭牙求財前必做！周日雨水「送窮5步驟」 兔年財運暴漲
農曆二月初二將迎來「土地公」生日，又稱作龍抬頭是絕佳求財日，能夠庇佑兔年金錢運勢暴漲！不過，命理專欄旺好運谷帥臻老師也提醒，「俗以正月二十九日送窮，二月二日為迎富」想要財運勢翻倍漲，可得要先在正月最後一日（國曆2月19日），恰好是周日「雨水」節氣當天，完成「送窮」五步驟，接著在頭牙日迎接「東福、西祿、南壽、北喜、中財」五富，才能效果翻倍一路旺到明年。
記者鍾怡婷/綜合報導
谷帥臻指出，求財方式千萬種，然而怎樣才會催出效果?「窮」讓人害怕恐懼，因此不先送窮鬼，如何有貴？送窮就是先捨，平日多作功德，才能騰出空間容納福報，先將「窮鬼」送走擺脫貧窮，然後求財才能迎來豐盛富足。
【谷帥臻老師幫大家整理出現代社會，正月晦日可作的「送窮」五步驟】
1、癸卯年的送窮日：選擇2023/2/19（農曆正月29日）清晨、白天、夜晚均是送窮好時機。
2、捐物資：將舊衣毛毯整理洗淨，或捐贈救災設備，給需要對象單位。
3、財佈施：捐款佈施於急難救助，像是醫療設備、賑災、認養小孩、救濟等為佳。
4、大掃除：清掃門庭，房屋四角落、中宮、各房間均可焚香（灑午時水）淨化。
5、送窮咒：佈施捐贈加唸「送窮咒」，或在家前或店前設立案桌作送窮儀式。準備物品包括稀飯、鹽、米、酒、糖、棗、煎餅、佈施收據、摺紙船（送窮船）、剪紙人（窮鬼）、紙錢、甲馬、大小銀、焚香、點燈。
並且焚香供拜加唸「送窮咒」送走窮神；供拜後將鹽、米、酒撒於巷弄地上；紙船，紙人，與紙錢一起燒化，最後撤供，即完成送窮所有步驟，農曆二月初二頭牙求財效果翻倍。