被爆與多人發生「不正當關係」　中國最年輕女廳官遭雙開

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通報指出，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正，嚴重違反社會公德、家庭美德，與多人發生不正當性關係；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。
依據有關規定，經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予段穎開除黨籍處分；由雲南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
遭到雙開的女官員段穎是少數民族彝族人，1982年10月出生，貴州興仁人，曾獲選拔出任貴州紅河州瀘西縣縣長，之後官職一路平步青雲，歷任紅河州商務局黨組書記、局長，紅河州發展和改革委員會黨組書記、主任等職，2017年任共青團雲南省委黨組成員、副書記。
2021年1月，雲南省委組織部發布省管幹部任前公示公告，其中，段穎擬任省直單位正廳級領導職務。隨後，她出任雲南省投資促進局黨組書記、局長，直至去年8月落馬。
有關段穎被「雙開」的消息也在17日登上微博熱搜榜。不少網民暗諷段穎以火箭般的速度升官果然有貓膩，「全國最年輕的女正廳級，看來後面不止一個人。」「背後的裙帶關係，拔出來看看，保准牽扯一大堆。」「就這樣的也能搞權色交易 ？與她交易的官員真是胃口好啊。」「幾年之間，身分完成三級跳？真夠三級的。」
近年中國屢傳年輕官員節操失守。中國紀檢監察報2月15日指出：年輕幹部是黨和國家事業的接班人，事關黨和國家事業的薪火相傳和長遠發展，肩負著實現中華民族偉大復興的光榮歷史使命和重要時代責任。部分年輕幹部從家門到校門再到機關門，一路順風順水，容易在恭維奉承下放鬆警惕，在觥籌交錯中迷失自我，錯把「圍獵」當「真情」，最終跌落深淵。為此，對年輕幹部既要重視培養，更要加強 、強化約束。