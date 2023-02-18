此橋非彼橋？藉土敘強震讚自家工程 中國移花接木遭踢爆
6日發生在土耳其和敘利亞、2起規模7以上的大地震，造成數以萬計人民傷亡，重建之路相當漫長。不過中國被踢爆在這起強震裡「移花接木」，將一座未於地震中倒塌的橋樑，描繪成中國承建工程的成果，卻遭外媒打臉，說無論是地點還是實際建造者，都與地震、中國沒太大關係。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《歐洲新聞台》等外媒報導，土敘大地震發生至今已10多天，社群媒體上仍然流傳著大量「假訊息」，例子之一就是中國駐法大使館以及中國駐北愛爾蘭總領事張美芳的推文，聲稱中國在土耳其建造1座橋梁，由於中國的良好技術得以抵禦強震，還標記「#ChinaTech」，就連中國政府網站也發文聲稱，這座「1915恰納卡萊大橋」（1915 Canakkale Bridge）在地震後完好無損，還是中國四川路橋公司建造的。
然而，這番言論迅速遭到打臉，因為「1915恰納卡萊大橋」不僅離震央有1000多公里那麼遠、未受地震影響實屬正常，主要承建方也不是中國，而是由土耳其公司「Tekfen Insaat Ve Tesisat AS」主導，名為「COWI AS」的丹麥公司設計，還有2家韓國企業投資。四川路橋公司只在2020年12月承接了部分鋼箱樑的安裝工程，根本就不如宣傳短片所說，是「唯一參與」世界上最長跨度懸索橋建設的中資企業。
在推文引發嘲笑和批評後，中國駐法大使館已刪除了相關文章。研究中土關係的學者Çağdaş Üngör痛批，這則推文令人髮指，政治宣傳做得太過頭，遠遠超出了公共關係或廣告的範圍。土耳其的新聞主播Nevsin Mengu也調侃，說中國官方轉發的大橋相關影片，顯示專制政權對音樂的品味也很差。