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最好的禮物！龍舟天菜「入選亞運培訓隊」　公文送抵靈堂

▲桃園16日清晨發生一起死亡車禍，死者是曾獲亞運金牌的輕艇龍舟前國手陳俞安。（圖／翻攝自陳俞安臉書）
▲桃園16日清晨發生一起死亡車禍，死者是曾獲亞運金牌的輕艇龍舟前國手陳俞安。（圖／翻攝自陳俞安臉書）

編輯中心／綜合報導

曾獲2018年亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的輕艇龍舟前國手陳俞安，16日清晨行經桃園市桃園區文中路口時，摔進4米深的坑洞中傷重不治，震撼運動界，而他生前曾獲選「2022第19屆亞洲運動會」男子龍舟培訓隊，但仍未收到通知，17日中華民國龍舟協會派人將入選公文通知送抵靈堂，陳母收到後淚崩，並稱「這是送給兒子最好的禮物」。

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▲陳俞安入選「2022第19屆亞洲運動會」男子龍舟培訓隊，中華民國龍舟協會17日請人將入選公文送抵靈堂。（圖／陳俞安母親）
▲陳俞安入選「2022第19屆亞洲運動會」男子龍舟培訓隊，中華民國龍舟協會17日請人將入選公文送抵靈堂。（圖／陳俞安母親）
桃園市桃園區文中路口近日正進行污水工程，陳俞安在2月16日清晨5點許，騎車行經該路段，卻疑似因天色昏暗、警示登未亮而撞破圍欄，連人帶車墜落14米深的坑洞中，工作人員一早上工時發現有人受困坑底，連忙報警，但在警消以吊掛方式將人搶救上來後送醫，陳俞安仍因傷重宣告不治。

陳俞安的意外離世，震撼龍舟界，他過去是輕艇龍舟的國家代表隊選手，曾獲得2018亞運會2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅的好成績，而他也有參選「2022第19屆亞洲運動會」男子龍舟培訓隊選拔，並且成功獲得入選，只是還未收到通知公文，中華民國龍舟協會昨日替地請人將通知公文送到靈堂，陳俞安母親代為收下，並難過地表示「這張公文就是送給祂最好的禮物，希望祂在天上看得到！」，令在場眾人都相當不捨。（編輯：林莞茜）

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