泰總理宣布將提早解散國會！選舉迎勁敵陷苦戰

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，將在下個月底政府任期結束前解散國會，還需要做最後的決定和一些準備，但拒絕透露確切日期。面對即將到來的國會大選，帕拉育迎戰前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）之女貝丹東（Paetongtarn Shinawatra）也將是場硬仗。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，帕拉育受到反對黨嚴厲抨擊，指責他管理國家不善，對於貪腐和裙帶關係等行為視而不見，而提前解散國會的決定，也遭反對黨質疑，會對帕拉育的統一泰國建國黨（United Thai Nation Party）有利，能爭取更多時間、招募更多黨員投入選舉準備工作，因為根據泰國的選舉規則，提前解散國會，候選人的最低入黨期限將從90天減少到30天，意味著能更快投入選戰。
帕拉育政府任期將在今年3月結束，即使他成功連任，礙於泰國憲法規定，任期最長到2025年就要劃下句點，何況帕拉育執政不得人心，支持度持續下滑，能否連任也是未知數。
除了執政成效不被認可，民調顯示，塔克辛之女、同時也是盈拉（Yingluck Shinawatra）姪女的貝丹東，被視為選民心目中的第一總理人選，由於塔克辛和盈拉都是遭軍事政變而流亡的前任總理，與軍方出身的帕拉育是對頭，因此這場選舉，也被視為保皇派前將領與塔克辛家族之間的鬥爭。