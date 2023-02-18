好天氣又快掰了！下週「2波冷空氣」接力 降雨熱區出爐
今（18）日是補班日，天氣風險公司分析師林琮訓指出，台灣附近持續是偏東風的環境，清晨低溫花東地區攝氏18至20度，其餘地區攝氏13至15度，天氣上來說由於環境水氣偏少，只有迎風面地區東北角、東半部及恆春半島地區雲量較多，有短暫陣雨的機會，其餘各地尤其是西半部地區，都會是晴到多雲的好天氣，白天高溫還會顯著上升，桃園以北、東半部攝氏23至25度，竹苗地區攝氏20至22度，中南部攝氏26至29度，局部內陸高溫有機會接近或達到30度。
記者張志浩/綜合報導
林琮訓表示，明、後（2/19、2/20）兩天東北季風逐漸南下增強，氣溫下滑轉涼，北部、東半部雲量增多，天氣陰有局部短暫陣雨，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為明顯，而台灣南方的熱帶擾動，雖然沒有直接影響，不過其外圍水氣將擴散北上到台灣附近，造成中南部地區雲量也會有所增多，轉為多雲時陰天氣，南部山區偶爾有零星降雨的機會。
林琮訓提醒，下週二（2/21）持續受東北季風影響，但水氣將逐漸減少，中南部將回復多雲到晴的天氣，北部及東部地區仍維持多雲到陰有局部短暫雨，下週三、四（2/22、2/23）東北季風減弱，氣溫稍微回升，但是下週五（2/24）又會有冷空氣南下，東北季風再度增強，並且持續影響到下週末，未來一週兩、三天就會有天氣及氣溫上的轉變，以北部、東北部地區感受會比較明顯，中南部相對穩定，不過日夜溫差較大。
此外，在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動系統，目前仍然沒有明顯的中心環流，整體結構較差，預估在週末期間將會受到太平洋高壓勢力的引導，從菲律賓東邊北上，下週一會來到呂宋島東方海面，屆時擾動強度有機會再增強一些，若發展得好，就有可能會是今年第一個熱帶性低氣壓，但是基本上對台灣不會有直接的影響。