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去年Q4製造業產值年減破4　經濟部曝產業慘況觸底時間

▲經濟部統計處今（18）日公佈去（2022）年第4季製造業產值年減4.01%，結束連續8季的正成長。（圖／取自Pixabay）
▲經濟部統計處今（18）日公佈去（2022）年第4季製造業產值年減4.01%，結束連續8季的正成長。（圖／取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部統計處今（18）日公佈去（2022）年第4季製造業產值年減4.01%，結束連續8季的正成長。統計處副處長黃偉傑接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自去年下半年開始，產業去化庫存問題多，然而製造業產值卻在第4季才開始呈現年減，原因在於美中貿易戰的催化，以及政府力推回台投資，使得歐美國家的高端伺服器以及網通設備訂單皆轉由台灣執行，因此整體製造業仍有半導體高階製程以及資通訊兩大產業支撐。至於接下來製造業慘況的觸底時間為何，他指出，各產業廠商去化庫存速度快慢有別，但大致會在發生在今年第1、2季。

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全球受通膨及升息影響，終端市場需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，加上年同期比較基期偏高，2022年第4季製造業產值4兆1426億元，較上年同季減少4.01%，結束自2020年第4季以來連續8季的正成長。根據統計資料顯示，第4季以傳統產業產值減少較多，其中化學原材料業、基本金屬業、金屬製品業、機械設備業因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，投資轉趨保守，業者調降產能因應，使得產值年減4至30%；石油煤製品業受惠國際油價仍高於上年同期，產值年增13.34%；汽車及其零件業則因部分新車上市熱銷及料件短缺情況緩解，產值年增8.08%。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年增7.76%，其中積體電路業受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7869億元，為歷年單季新高，年增33.51%，不過，液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱致價量齊跌，產值年減48.24%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增17.32%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2022年第4季製造業生產指數131.79，結束自2019年第3季以來連續13季正成長，較上年同季減少6.25%。

自去年下半年開始，產業去化庫存問題多，然而製造業產值卻在第4季才開始呈現年減，對此，黃偉傑表示，美國與中國在美中貿易戰之後，美國開始在資通訊安全方面提高警覺，原先在中國生產的伺服器以及網通設備，改回台灣生產，加上政府力推回台投資，因此歐美的高端伺服器以及網通設備訂單都由台灣執行，雖然在去年下半年傳統產業發展已逐漸下滑，但整體製造業仍有半導體高階製程以及資通訊兩大產業支撐。

展望未來，雖新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解，可望挹注台灣製造業生產成長動能，但全球經濟仍面臨通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等不確定因素干擾，恐抑低台灣製造業生產表現。

至於各界關注製造業慘況的觸底時間，黃偉傑指出，要留意各產業廠商去化庫存的速度，因快慢有別，調整庫存速度夠快的廠商，可能會在第1季觸底，並開始有漸趨好轉的跡象，調整庫存較慢的廠商，則大約會在第2季。

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