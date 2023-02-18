去年Q4製造業產值年減破4　經濟部曝產業慘況觸底時間

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在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年增7.76%，其中積體電路業受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7869億元，為歷年單季新高，年增33.51%，不過，液晶面板因終端消費性電子產品需求疲弱致價量齊跌，產值年減48.24%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增17.32%。
由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2022年第4季製造業生產指數131.79，結束自2019年第3季以來連續13季正成長，較上年同季減少6.25%。
自去年下半年開始，產業去化庫存問題多，然而製造業產值卻在第4季才開始呈現年減，對此，黃偉傑表示，美國與中國在美中貿易戰之後，美國開始在資通訊安全方面提高警覺，原先在中國生產的伺服器以及網通設備，改回台灣生產，加上政府力推回台投資，因此歐美的高端伺服器以及網通設備訂單都由台灣執行，雖然在去年下半年傳統產業發展已逐漸下滑，但整體製造業仍有半導體高階製程以及資通訊兩大產業支撐。
展望未來，雖新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解，可望挹注台灣製造業生產成長動能，但全球經濟仍面臨通膨及升息壓力，以及俄烏戰爭衝突和美中科技戰等不確定因素干擾，恐抑低台灣製造業生產表現。
至於各界關注製造業慘況的觸底時間，黃偉傑指出，要留意各產業廠商去化庫存的速度，因快慢有別，調整庫存速度夠快的廠商，可能會在第1季觸底，並開始有漸趨好轉的跡象，調整庫存較慢的廠商，則大約會在第2季。