轟民進黨只會抹黑 朱立倫：只有林明溱能為南投爭預算
南投立委補選將在3月4日舉行，國民黨主席朱立倫與民進黨主席賴清德今（18）日都南下輔選各自的立委候選人，因此此場選舉被視為是藍綠主席的PK賽。有關國民黨總統提名問題，朱立倫一律避談，他說，現在就是全黨團結、全力支持林明溱，只有林明溱可以幫南投爭預算，又能配合縣長許淑華，大家一定要全力支持，把五星縣長送入立院。
記者余祥／台北報導
朱立倫出席「溱」情相挺婦女後援會成立大會，朱立倫說，下週已經安排好新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等分批到南投力挺林明溱，希望南投有最好的立委。
朱立倫說，林明溱過去在立院的表現也備受肯定，當選立委後，可以立刻上手，幫南投爭取預算；林明溱過去也是五星級縣長，最了解南投需要什麼，因此，絕對不能支持只想要卡南投、卡許淑華的蔡培慧。
至於台北市議員徐巧芯預言會徵召侯友宜參選總統，朱立倫說，現在是要全黨團結支持林明溱，補選後再來討論其他議題。
賴清德今日也在南投補選，朱立倫說，可以理解民進黨動員全黨力量輔選，但最讓大家看不下去的就是民進黨抹黑、攻擊、造謠，如果惡意攻擊，可以贏得選舉，這對南投這麼乾淨、有傳統美德的選區，是很大傷害。