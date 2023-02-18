林爸溱好？綠轟藍成南投惡夢　籲勿抹煞蔡培慧與921重建

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黃建嘉說，蔡培慧在台北半工半讀到博士畢業，跟許多南投子弟一樣平凡，但國民黨一到選舉卻扣上「空降、搵豆油」的帽子，無視於南投在林明溱執政八年，人口嚴重減少、外移的事實。林明溱應該好好說明，自己的執政如何讓南投人從51.4萬雪崩式驟減至47.9人萬，短短八年竟然少了35,000人。
黃建嘉也說，蔡培慧擔任不分區立委到行政院中辦執行長期間，著重農村環境的建設，通過「偏鄉地區教育發展條例」，讓資源匱乏的南投各級學校能用專案的方式來改善校園環境、增加專任師資，光是七個鄉鎮52所學校就通過85項校園建設，讓孩子有安全學習的教室與放心奔跑打球的運動場地。
黃建嘉表示，蔡培慧知道南投有許多孩子投入體育運動訓練，積極爭取基層選手教育資源。反觀林明溱，為了阻擋蔡培慧爭取的國小禮堂修繕經費，竟然連縣府僅約20萬元的10%地方政府配合款都不願出，就連家長想發動募款自籌竟被他拒絕。
黃建嘉說，細看國民黨口中的林明溱的「政績」，其實是南投鄉親的惡夢。第一，林明溱消極建設，積極收割別人政績，動工典禮一定參加，積極攬功他人政績，反觀提出的政見都是跳票居多，林明溱執政八年垃圾處理擺爛，還甩鍋怒嗆民眾「竹山的垃圾自己處理」。
另外，林明溱誇口開支票要蓋秀泰影城，跳票後又信口開河「要蓋國民運動中心」，實際上，林從未向體育署提出申請，成為全台灣唯一沒有申請國民運動館計畫的縣市。
第二，黃建嘉表示，林明溱確實為自己開源節流，「開源」拿民眾的政治獻金支付高薪給兒子，恐已違反政治獻金相關規範，林明溱「烏龍踅桌」的能力令人咋舌，讓南投人更羨慕有「林爸溱好」。
黃建嘉也說，林明溱不但能虛設職位送兒子進縣府當官，還能用選舉補助款買豪宅；而林數千萬豪宅跟市價比，便宜了數百萬，與建商間的好交情令人望塵莫及，的確是節流專家。
第三，黃建嘉強調，林明溱提的產業園區儼然是南投人茶餘飯後的笑柄，竹山竹藝園區在縣長任內就已誇口要蓋，8年過去連土地都還沒協調好，其他園區更是問題重重。林明溱跳票事蹟罄竹難書，詐騙氣球滿空飄，應該向南投鄉親誠懇說明，而不是把民眾的疑慮都當耳邊風。