iPhone 14補班日限時折2310元 紅米10C不用3千可到手
今(18)天又是補班日，傑昇通信推出「補班不煩打氣優惠」，今起到2/19期間，至全台傑昇通信門市購機，包含iPhone 14 Plus（128GB）89折、三星Galaxy A53限時直降6,300元、以及vivo Y21s下殺54折等人氣機型，還有紅米10C價格直殺到3000元以下，拿來當備用機、導航機也不心疼。遠傳則是針對開推出平板、電腦優惠，憑學生證申辦全系列平板還能現折1,000元
記者周淑萍/綜合報導
傑昇通信搶攻補班日商機，祭出「補班不煩打氣優惠」，針對iPhone 14 Plus（128GB）給出89折的優惠，iPhone 14 Pro（128GB）可現折2,310元，但門市現貨每人限購一支，數量有限。另外，還有價格超便宜、規格超乎預期的紅米10C，採用6.71吋HD+大螢幕，搭配高通S680行動平台、後置5,000萬畫素雙鏡頭、內建5,000mAh大電池可滿足19小時的影片播放，活動期間，特價後只要2,990元，拿來當成備用機、導航機恰到好處。
此外，還有超強續航的中階4G手機vivo Y21s，原價免七千已經很便宜，活動促銷期間下殺54折，入手價為3,790元。針對三星A系列夯機給優惠，年度熱銷榜上的常勝軍三星Galaxy A53，8GB/256GB容量只要9,690元，現省6,300元；另一款搶在Galaxy S23之前推出的5G入門新機Galaxy A14，配備6.6吋螢幕，後置5,000萬畫素三鏡頭主相機，空機價6,290元。
遠傳推出學生優惠，憑學生證新申辦或攜碼指定方案，包括iPad、三星等全系列平板專案價再現折1000元，搭配月付 699元、簽約36個月方案，除享4G上網吃到飽，三星 Tab A8、聯想M10 Plus LTE等機種0元就能帶回家；果粉最愛的Apple iPad 64 GB 2021 (Wi-Fi版)、iPad 64 GB 2022 (Wi-Fi版)，學生價分別只要1,990元、6,890元；配備S Pen、超強筆記功能的三星 Tab S6 Lite (WiFi版)，學生優惠價也僅1,490元，遠傳獨家再送 Horen Z1真無線藍牙耳機(市價1,290元)。
針對網路需求高的外宿族，「遠傳大雙網」也推出「一費雙網」方案，新申請、攜碼的消費者，最低月付999元，即可同時享受5G行動+120M光纖上網，相較他網業者每月最高省下1,899元，速率越高優惠省越多！遠傳再加碼送智慧型手機、平板、3C商品、電視等好禮多選一。