7-11小白單記得拿！今起「領包裹賺7元」：兩神招防被凹
7-11「安心取」活動再度登場，自今（18）日起至2月24日，到門市取件就送7元購物抵用券，序號可兌換至3月1日，限量150萬份送完為止。自7-11發起領包裹送購物金活動以來，大部分門市店員都會主動熱心提醒消費者，不過為避免百忙中沒注意、店員顧客都疏忽了，《NOWnews今日新聞》整理2招，穩賺7元購物金別浪費。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN今（18）日起又有「安心取」活動，到門市領包裹送7元購物金，每取1件包裹就是7元、一次同時取兩件就是14元，但要注意，每筆交易最多提供5組序號，因此若有超過5件包裹，建議分次領取。
🟡7元購物金使用方法：
📌方法1、直接報會員（紙本券無序號）
到櫃台領包裹時，事先告知店員要存APP、報OPENPOINT會員，7元抵用券就會直接存入APP，印出的紙本券上面就不會出現序號。消費者下次持手機兌換條碼（我的常用功能→兌換券→活動券），直接到櫃台刷碼就能折7元。
📌方法2、印出紙本券留好
若是領取包裹時未報會員，取件時會隨收據印出紙本券，也就是俗稱的小白單，上面會有7元抵用券序號條碼，把小白單收好，下次消費時，拿小白單條碼讓店員刷讀就能直接扣7元。
📌Q：紙本券條碼模糊怎麼辦？
若紙本券上的條碼模糊無法刷讀，可將兌換序號在APP內重新產生條碼。換句話說，如果領了紙本券怕弄丟，也能換個方式存入APP。
▪步驟1、開啟《OPEN POINT》APP，點右下角「會員中心」。
▪步驟2、選「序號兌換」→「i禮贈」，輸入紙本券上的序號就能存入APP，3月1日前點活動券可刷讀折抵。