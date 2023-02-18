iPhone「換電池」要快！3月起狂漲800元　約不到靠這招

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消息一出後，STUDIO A網路預約維修就開始出現人潮，一路滿到2月底，如果網路真的無法預約，建議可以直接到維修中心或是門市或許還有機會。《NOWnews今日新聞》記者實際詢問STUDIO A內部人員，據透露，目前維修中心預約更換每日都是客滿狀態，現場臨櫃維修則須視當日預約狀況而定，門市有代收服務，因有運送時間，所以維修更換期會延長。此外，臨櫃雖然可以收件，但各維修中心人潮狀況不定，可能需要花上不少時間等待，此外，臨櫃收件無法提供快速3小時更換，必須留機。建議民眾要事先準備好備用手機才行，3月起維修費用將依照漲價後的電池價格提供報價。
如果覺得手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，其實通常都是電池有問題了，可自行檢視iPhone電池健康程度。路徑：設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。
3月後電池更換費用異動機型
- iPhone 13 /Pro Max/Pro/mini 原價2050元→3月後漲價為2850元
- iPhone 12 /Pro Max/Pro/mini 原價2050元→3月後漲價為2850元
- iPhone X /XS Max/XS/XR 原價2050元→3月後漲價為2850元
- iPhone 8/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
- iPhone 7/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
- iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
- iPhone SE/第2代/第3代 原價1490元→3月後漲價為2290元