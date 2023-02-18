下週二龍抬頭9禁忌曝光！命理師警告「2字」別說：恐衰爆

iPhone「換電池」要快！3月起狂漲800元　約不到靠這招

▲想換iPhone 電池要快！3月後舊代機型全面調漲800元，從原本的1490元至2050元，調整為2290元至2850元。(圖／取自官網)
▲想換iPhone 電池要快！3月後舊代機型全面調漲800元，從原本的1490元至2050元，調整為2290元至2850元。(圖／取自官網)

記者周淑萍/綜合報導

美國蘋果公司(Apple Inc.)從2023年1月就在官網發出公告，3/1開始，iPhone 14前的機型，超過保固期電池全部都大漲800元，像是iPhone 13系列從2050元調整到2850元，有Home鍵的iPhone 8系列則會從現行的1490元，漲到2290元。因漲價幅度過高，電池有些狀況的民眾急忙預約換電池。實際上網查看STUDIO A的預約服務，一路滿到2月底，先別絕望，無法事先網路預約，只能直殺去門市換電池了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘋果官網目前在「iPhone 的電池維修服務」加入了一條說明：「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」意味著3月之後過了保固，舊代iPhone換電池需要多花不少錢了，至於iPhone 14系列則維持3190元。

消息一出後，STUDIO A網路預約維修就開始出現人潮，一路滿到2月底，如果網路真的無法預約，建議可以直接到維修中心或是門市或許還有機會。《NOWnews今日新聞》記者實際詢問STUDIO A內部人員，據透露，目前維修中心預約更換每日都是客滿狀態，現場臨櫃維修則須視當日預約狀況而定，門市有代收服務，因有運送時間，所以維修更換期會延長。此外，臨櫃雖然可以收件，但各維修中心人潮狀況不定，可能需要花上不少時間等待，此外，臨櫃收件無法提供快速3小時更換，必須留機。建議民眾要事先準備好備用手機才行，3月起維修費用將依照漲價後的電池價格提供報價。

如果覺得手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，其實通常都是電池有問題了，可自行檢視iPhone電池健康程度。路徑：設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。

3月後電池更換費用異動機型

  • iPhone 13 /Pro Max/Pro/mini  原價2050元→3月後漲價為2850元
  • iPhone 12 /Pro Max/Pro/mini  原價2050元→3月後漲價為2850元
  • iPhone X /XS Max/XS/XR 原價2050元→3月後漲價為2850元
  • iPhone 8/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
  • iPhone 7/Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
  • iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus 原價1490元→3月後漲價為2290元
  • iPhone SE/第2代/第3代 原價1490元→3月後漲價為2290元
▲iPhone電池健康度。(圖／記者周淑萍攝)
▲可以自行檢查iPhone電池健康度。(圖／記者周淑萍攝)
▲官網公告「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」(圖／翻攝官網)
▲蘋果官網公告「超過保固期電池維修費用將維持不變，直至 2023 年 2 月底。2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 機型的超過保固期電池維修費用將增加 NT$ 800。」(圖／翻攝官網)

OPPO摺疊機Find N2 Flip登台　「3功能」優化向三星開戰

摺疊機再一台！OPPO Find N2 Flip售3萬1990元　預購送錶

中華電信台馬海纜雙斷　官方：受影響用戶將「減收月租」

收過「加ㄌㄞˋ」、「Ca11我」訊息？Whoscall：恐是詐騙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀