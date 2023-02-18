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快訊／本土確診增14795例！死亡+55　境外移入+299

▲指揮中心表示，今（18）日新增14795例本土個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（18）日新增14795例本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增15,094例COVID-19確定病例，分別為14,795例本土個案及299例境外移入；另確診個案中新增55例死亡(其中1例為境外移入個案)。

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指揮中心表示，今日新增之14,795例本土病例，為6,704例男性、8,086例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,581例)，臺中市(1,815例)，桃園市(1,764例)，高雄市(1,761例)，臺南市(1,362例)，臺北市(1,313例)，彰化縣(720例)，新竹縣(471例)，屏東縣(408例)，雲林縣(363例)，宜蘭縣(354例)，苗栗縣(310例)，新竹市(304例)，南投縣(249例)，花蓮縣(240例)，基隆市(235例)，嘉義縣(229例)，嘉義市(125例)，臺東縣(99例)，金門縣(56例)，澎湖縣(30例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為33例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月17日至今(2023)年2月14日，死亡日期介於今年1月30日至2月15日。

指揮中心說明，今日新增299例境外移入個案中，為116例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月18日至2月16日。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計 9,909,368例確診、17,452例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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