新住民燈飾作品不打烊　將移展至全台各地

「2023台灣燈會在台北」將於112年2月19日閉幕，位於松山文創園區「源展區」的新住民燈飾作品，透過共創工作坊的形式，邀請藝術家及新住民、新二代共同參與，藉由來自不同文化背景的想像與碰撞，激盪出一件件感動人心的共創作品，讓燈飾作品本身不再只是藝術家個人的藝術創作，更是新住民、心故事的載體呈現。為了延續這些新住民故事作品所帶來的感動，台北市政府規劃在燈會活動結束後，將燈飾作品也移展至全台各地，讓這些共創的美麗心故事讓更多人看見！
記者賴正琳／綜合報導
由新住民、新二代共同寫下對台北印象的「關於台北」作品，將移展至台北市士林新移民會館；串連各國年節佳餚繪畫而成的「年節」夜光壁畫，則將原地保存於萬華新移民會館持續展出；而由法籍藝術家莫珊嵐（Margot Guillemot）及邱杰森共同創作的「屬於一個自己的所在」作品將移展至大安區龍生里內之戶外廣場；同樣將移展至台北市各角落的還有「星空下的我們」（信義區興雅里及台北府城隍廟前交二廣場）、「種下台北味道」（萬華區綠堤里綠堤公園）。其中「種下台北味道」將拆分作品，除了部分將在台北市萬華區展出外，另一部分將移展至南投縣集集鎮，讓更多人欣賞到這些新住民在台生活後一同種下的「心味道」。
此外，日籍藝術家長友大輔（ながともだいすけ）及詹明旎共同創作的「人人 Hito Bito」作品，則將移展至新北市客家文化園區內；承載菲律賓傳統「協力搬屋」文化的「記憶之河」則將延續記憶流至台東縣池上鄉。燈飾作品移展呼應本次台灣燈會新住民作品策展主軸，期以共存、共生、共創的理念，將感動及故事延續下去，在各地持續發光。