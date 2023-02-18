提升移工專業能力　台南勞工局推出便民服務

為了讓移工可以安心在台南工作，並提升被看護人照護品質，台南市勞工局自107年試辦「勞雇安心計畫」至今已邁入第6年，由專業的護理師、翻譯直接到宅提供服務，以提升移工照護職能，今年將持續辦理，歡迎有需求的雇主來電洽詢。
記者賴正琳／綜合報導
勞工局局長王鑫基補充表示，在服務移工夥伴的過程中，發現許多移工和雇主的爭議，係出於雙方對被看護人疾病的認知、照護方法上的落差所造成，例如不少移工反映遭被護人拍打、被懷疑偷竊、被看護人脾氣驟變等，同仁介入了解後，發現被看護者其實罹患失智症，其妄想、幻覺、甚至暴力的狀況，是其病徵，並非惡意的行為。因此，為避免移工對疾病的不認識、且為避免移工因語言、照顧技巧的不熟稔，造成與雇主、被看護人之間溝通的落差進而衍生不必要爭議，本計畫由專業護理人員、翻譯人員到宅服務，提升移工照護技巧並提供多面向溝通，協助消弭雇主、移工、被看護人三方因文化、溝通、及對疾病不瞭解所衍伸的誤會，透過專業技巧指導，也可預防家庭看護工職業傷害。
「勞雇安心計畫」至107年開辦以來已服務200個家庭，另透過搭配勞工局印製的「照顧好幫手、照顧好easy」手冊讓移工可透過母國語言文字、及光碟，快速了解照護技巧。本計畫除了提升移工照顧技巧外，到宅服務的同時，本局也提供相關法令宣導文宣，保障雇主及移工之權益，讓勞、雇都安心，本計畫相關諮詢可電洽勞工局張小姐06-2951052。