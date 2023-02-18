吃早午餐體驗「愛麗絲夢遊仙境」的奇幻之旅

餐飲業者搶商機，連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」將經典童話故事「愛麗絲夢遊仙境」化身各式單品，從飲料杯、漢堡袋到封口膜都能看到愛麗絲、兔子先生、紅心皇后及撲克牌兵的身影，更融入拉亞特色元素，陪粉絲徜徉奇幻童話世界。此外，瞄準後疫情時代的旅遊熱潮，推出時尚可愛兼具實用的集點贈品「旅行任你袋」，陪粉絲來場童心十足的早午餐集點活動。
記者陳美嘉／高雄報導
被翻譯成174種語言的經典童話故事「愛麗絲夢遊仙境」擁有超多粉絲，業者看準商機推出一系列聯名商品吸引消費者。本次的集點贈品「旅行任你袋」嚴選帳篷材質製成，擁有「極輕」—僅38g、「極耐重」—可承重至16kg、「透氣防潑水」特性，適用於出遊、購物、上班上課等各種場合。
後疫情時代消費習慣多元，拉亞漢堡祭出多款方案滿足不同消費習慣的粉絲，習慣到店用餐取餐的粉絲，自即日起至3月27日，至指定門市消費滿$100即可獲得1點，累積10點就能免費兌換一份「旅行任你袋」，而喜歡零接觸點餐搭配線上支付的粉絲，可以使用「拉亞智慧點餐APP」點購「任你袋套餐」，主餐、飲品、提袋一起購足，更能在前一天先預點，隔天免排隊、直接取餐！而最愛窩在家等早午餐送上門的粉絲，也可上外送平台點購，並享平台限定優惠。