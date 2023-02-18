下週二龍抬頭9禁忌曝光！命理師警告「2字」別說：恐衰爆

2023雨水節氣周日到！6大習俗禁忌須知　4生肖注意健康

▲2月19日周日迎「雨水」節氣，專家分享6大養生禁忌開運法。（圖／photoAC）
▲2月19日周日迎「雨水」節氣，專家分享6大養生禁忌開運法。（圖／photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

周日迎來24節氣中第二個節氣「雨水」，將於2月19日6點35分交節氣。進入雨水節氣，是大地回春的重要節點，自此之後「一場春雨一場暖」，  氣溫開始回升、濕度逐漸升高，但冷空氣活動仍頻繁，所以還是要注意早晚溫差。命理專家楊登嵙提醒，雨水節氣這半個月，4生肖「牛、龍、馬、羊」要特別留意健康，注意感冒、過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

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楊登嵙解釋，寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，長久下來，會逐漸使體內臟腑器官因負荷過重而功能失調，以致濕邪凝聚於體內，無法正常排出體外，形成過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。在食衣住行育樂方面，不如參考「雨水」開運養生與禁忌。

🟡食的養生與禁忌
應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等，達到健脾養胃的目的。年後不應盲目進補，建議多喝溫開水、吃性平之物。

可喝杯溫熱的紅糖薑棗茶、腳泡熱水，微微出汗即可祛除外濕。同時，還要注意防止內濕，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等食材，沖泡成茶飲，作為日常飲品，排解積蓄在體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來病症。

🟡衣的養生與禁忌
天氣雖開始回暖，但氣候仍多變、時冷時熱，厚衣服不可驟減，以防風寒侵入致病。易下雨，濕衣裹身會引發疾病，建議採用洋蔥式穿搭，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。

🟡住的養生與禁忌
在居室及周圍種植綠葉花卉，能讓環境充滿生機又能凈化空氣、促進身體健康。穿襪子睡覺，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響血液循環。

🟡行的養生與禁忌
日夜溫差仍大，作息最好早睡早起，清晨出門運動要穿上外套，加強頸部與四肢保暖。雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，避免冒雨涉水。

🟡育的養生與禁忌
春天是向上萌發的季節，適合多嘗試、多發展。用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火。宜多接近青山綠水，將怒火、鬱悶疏泄，到空氣好的地方吐舊納新，享受深呼吸的舒暢感。

不少人到了春天就呵欠連連、昏沉沒精神，這就是「春睏」。最好的解決方法不是多睡覺，而是應適當運動，一則動能生陽、二則汗能排濕。可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度勞動。

🟡樂的養生與禁忌
「雨水」節氣想外出走走常遇到下雨，室內鋪上瑜珈墊，立刻變成個人健身房，在家運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。

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