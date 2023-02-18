2023雨水節氣周日到！6大習俗禁忌須知　4生肖注意健康

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🟡食的養生與禁忌
應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等，達到健脾養胃的目的。年後不應盲目進補，建議多喝溫開水、吃性平之物。
可喝杯溫熱的紅糖薑棗茶、腳泡熱水，微微出汗即可祛除外濕。同時，還要注意防止內濕，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等食材，沖泡成茶飲，作為日常飲品，排解積蓄在體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來病症。
🟡衣的養生與禁忌
天氣雖開始回暖，但氣候仍多變、時冷時熱，厚衣服不可驟減，以防風寒侵入致病。易下雨，濕衣裹身會引發疾病，建議採用洋蔥式穿搭，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。
🟡住的養生與禁忌
在居室及周圍種植綠葉花卉，能讓環境充滿生機又能凈化空氣、促進身體健康。穿襪子睡覺，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響血液循環。
🟡行的養生與禁忌
日夜溫差仍大，作息最好早睡早起，清晨出門運動要穿上外套，加強頸部與四肢保暖。雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，避免冒雨涉水。
🟡育的養生與禁忌
春天是向上萌發的季節，適合多嘗試、多發展。用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火。宜多接近青山綠水，將怒火、鬱悶疏泄，到空氣好的地方吐舊納新，享受深呼吸的舒暢感。
不少人到了春天就呵欠連連、昏沉沒精神，這就是「春睏」。最好的解決方法不是多睡覺，而是應適當運動，一則動能生陽、二則汗能排濕。可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度勞動。
🟡樂的養生與禁忌
「雨水」節氣想外出走走常遇到下雨，室內鋪上瑜珈墊，立刻變成個人健身房，在家運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。