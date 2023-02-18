PS VR2台灣大電信獨賣　搭配指定資費直接0元帶回家

我是廣告 請繼續往下閱讀
PS VR2提供4K HDR、110度視野，以及注視點渲染技術，呈現高擬真視覺體驗；眼動追蹤功能可偵測眼睛的動作，讓玩家能夠以逼真的全新方式進行更直觀的互動。PS VR2結合眼動追蹤、頭戴裝置回饋、3D音訊及創新PS VR2 Sense控制器，將為玩家創造身歷其境的互動，並以體感更強烈的方式暢玩遊戲。PS VR2需搭配PS5主機使用，首發遊戲將逾30款，包括《地平線 山之呼喚》、《跑車浪漫旅 7》、《Resident Evil Village》等熱門大作，結合PS VR2走入超乎想像的虛擬世界。
台灣大「OP遊戲玩家套裝」打造三款組合，本身擁有PS5主機，提供「PS VR2」及「PS VR2《地平線 山之呼喚》加PlayStation點數卡1,000點」兩款組合供選擇；想一次入手PS5及PS VR2的玩家，則推薦「PS5 《戰神：諸神黃昏》+ PS VR2《地平線 山之呼喚》加PlayStation點數卡1,000點」，並附上《戰神：諸神黃昏》以及《地平線 山之呼喚》數位版下載序號卡。
申辦台灣大5G指定專案，就能直接無痛帶走市價21,480元的「PS VR2《地平線 山之呼喚》組合包」。另外，市價40,860元的「PS5 + PS VR2雙機同捆究極套裝」組合，搭配5G指定專案，也只要4,870元就能帶回家。myfone購物則提供PS VR2/VR2組合包，購機登記抽萬元平板、myfone購物1,000元電子禮券，使用「Open Possible聯名卡」享最高7.5%現金回饋。