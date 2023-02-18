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PS VR2台灣大電信獨賣　搭配指定資費直接0元帶回家

▲台灣大哥大將於2/22起全台電信獨賣次世代虛擬實境頭戴裝置SONY PS VR2，為玩家帶來超沉浸遊戲體驗。(圖／台灣大提供)
▲台灣大哥大將於2/22起全台電信獨賣次世代虛擬實境頭戴裝置SONY PS VR2，為玩家帶來超沉浸遊戲體驗。(圖／台灣大提供)

記者周淑萍/綜合報導

看準元宇宙和AR/VR等沉浸式體驗發展潛力，台灣大哥大旗下品牌「OP響樂生活」新支線「OP遊戲玩家套裝」，宣布將於2/22起全台電信獨賣SONY PlayStation VR2(下稱PS VR2)，搭配台灣大5G指定專案就能無痛帶回家，VIP用戶續約專案價最高再折5,000元，網路門市申辦指定方案加送momo幣1,000元。

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台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔表示，「OP響樂生活」主要在串聯網路、內容、設備與服務，解決用戶面對3C不知如何選擇的痛點，升級沉浸式娛樂體驗。繼首波打造「OP影音劇院套裝」後，去年12月再開啟全新支線「OP遊戲玩家套裝」，陸續帶來Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機、PS5遊戲主機，以及即將在全台電信獨賣的PS VR2次世代虛擬實境頭戴裝置，結合台灣大各項服務。

PS VR2提供4K HDR、110度視野，以及注視點渲染技術，呈現高擬真視覺體驗；眼動追蹤功能可偵測眼睛的動作，讓玩家能夠以逼真的全新方式進行更直觀的互動。PS VR2結合眼動追蹤、頭戴裝置回饋、3D音訊及創新PS VR2 Sense控制器，將為玩家創造身歷其境的互動，並以體感更強烈的方式暢玩遊戲。PS VR2需搭配PS5主機使用，首發遊戲將逾30款，包括《地平線 山之呼喚》、《跑車浪漫旅 7》、《Resident Evil Village》等熱門大作，結合PS VR2走入超乎想像的虛擬世界。

台灣大「OP遊戲玩家套裝」打造三款組合，本身擁有PS5主機，提供「PS VR2」及「PS VR2《地平線 山之呼喚》加PlayStation點數卡1,000點」兩款組合供選擇；想一次入手PS5及PS VR2的玩家，則推薦「PS5 《戰神：諸神黃昏》+ PS VR2《地平線 山之呼喚》加PlayStation點數卡1,000點」，並附上《戰神：諸神黃昏》以及《地平線 山之呼喚》數位版下載序號卡。

申辦台灣大5G指定專案，就能直接無痛帶走市價21,480元的「PS VR2《地平線 山之呼喚》組合包」。另外，市價40,860元的「PS5 + PS VR2雙機同捆究極套裝」組合，搭配5G指定專案，也只要4,870元就能帶回家。myfone購物則提供PS VR2/VR2組合包，購機登記抽萬元平板、myfone購物1,000元電子禮券，使用「Open Possible聯名卡」享最高7.5%現金回饋。

▲台灣大哥大「OP遊戲玩家套裝」將推出PS5+PS VR2的超夯組合，搭配5G指定專案就能以超值優惠價帶回家。(圖／台灣大提供)
▲台灣大哥大「OP遊戲玩家套裝」將推出PS5+PS VR2的超夯組合，搭配5G指定專案就能以超值優惠價帶回家。(圖／台灣大提供)

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