巷仔內／召妓事件只是冷飯熱炒　陳宗彥難傷賴清德總統路

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陳宗彥過往在台南備受時任市長賴清德提拔，被歸為賴清德嫡系人馬，形象、學養俱足，歷任地方、中央職務皆表現傑出，尤以擔任指揮中心副指揮官，受到國人關注與肯定。
原先政治前途無可限量，陳宗彥還被地方視為下屆台南市長的潛在人選，不過現今仕途暫時受阻，不少黨內人士感到可惜；在野陣營抓緊此事，進一步將陳宗彥被爆料歸因是賴清德接任民進黨主席以來，推動黨務改革，引發派系不滿進而內鬥，還稱對賴清德問鼎2024總統有傷。
賴清德上任黨主席後，接連推動組織變陣、處理台南議長選舉涉賄案、訂定學倫審查內規、加嚴排黑條款，帶領民進黨重整旗鼓，迎向2024總統大選。
連串過程中，民進黨內當然不是沒有異音，也有部分人認為過於強硬、快速；惟黨內多數仍堅信，賴清德推動連串改革，確實民進黨展現改革決心的必要第一步，也唯有如此，才有可能不再重蹈2022大敗的覆轍。
黨政人士認為，陳宗彥的事情已是11年前的往事，在野陣營猛攻此事，還分化綠營，或許一時有新聞聲量，但就長遠來看，「冷飯熱炒」造成台灣政治臭酸，實非國人之福，賴清德也不會有太實質影響。
黨內普遍認為，改革一定會有人受到影響，但如果都要牽扯派系鬥爭，那甚麼事也做不成了。民進黨是成熟政黨，持續在往正確價值的道路上前行，是所有派系的共識；在上述的前提下，沒有派系內鬥的問題。
另外，由於目前還沒有到選舉期間，民進黨推動黨務改革尚未引起民眾關注，待選舉時各政黨都將受到國人檢驗，改革過後的民進黨預料將會有更強大民意，相關改革作為，也將成為賴清德的後盾，要說「陳宗彥事件」傷及「賴清德總統路」，不是杞人憂天，就是刻意分化。
黨內分析，團結的民進黨，初步在南投立委補選一役顯露。賴清德除指派其重要幕僚之一的黨副秘書長黃建嘉率領12人團隊進駐外，賴本人周末公餘時間，也已多次親赴南投力挺蔡培慧，「地毯式」勤跑拉抬，在地方反應相當好。
輔選幹部就說，南投過去可能比較被人遺忘，這次補選讓全國目光聚焦南投，除了掀開國民黨長年執政的迂腐外，不少南投人對於民進黨主席常常到訪，都留下深刻印象，也感覺受到重視。
任何政黨執政過程並不可能一帆風順，在總統蔡英文主導國政、搭配陳建仁所帶領的新內閣，以及賴清德執掌的民進黨互挺、互補下，綠營近來聲勢已回穩，而南投補選選情則持續看漲，「賴主席」的第一戰若告捷，屆時在野陣營所稱的「傷及總統路」論點將不攻自破。