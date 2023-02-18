轟綠營用國家資源養人才！林明溱再護兒：蔡培慧才是黑官
南投立委補選進入倒數13天，民進黨主攻國民黨候選人林明溱是「孝子」，讓兒子進縣府當黑官、拿選票補助款為兒買房。林明溱今回擊，強調自己行為一切合法，民進黨為了攻克南投，安排蔡培慧當行政院中辦執行長，用國家資源培養自家的人才，「這樣不是黑官嗎？」並質疑蔡培慧連選3次，錢從哪裡來？「是不是國庫通民進黨庫？」
記者顏幸如／南投報導
林明溱今（18）日成立婦女後援會，國民黨主席朱立倫、南投縣長許淑華、立委馬文君等人站台。林明溱致詞時，痛斥民進黨為了勝選，抹黑他及家人。對於被形容成「林氏家族」，他說，「我家只阿彬（兒子林儒彬）幫我做事情，哪來什麼家族參政？」
林明溱說，百姓常向林儒彬反映民情、希望轉告縣長，為了便於稱呼，才有「特助」的說法，但兒子「一沒官位、二沒人事命令、三沒領南投縣政府的薪水，憑什麼說他是黑官？蔡培慧才是黑官啦！」
林明溱指出，民進黨安排蔡培慧當4年不分區立委，目的是和第一選區的馬文君競選立委，結果「被馬文君斬掉、沒選上爬回去台北」。民進黨為了佈局這次縣長選舉，又安排蔡培慧當2年多的行政院中辦執行長，他問：「用我們國家資源培養他們的人才，這樣對嗎？這樣不是黑官嗎？」
他質疑蔡培慧短時間內連選3次，錢從哪裡來？「選一次不必花2千多萬嗎？是不是國庫通民進黨庫？」他舉例蔡培慧的代步車高達3、4百萬，他的車卻只有60萬。
對於自己撥750萬元選票補助款給兒子買房，合法的事也被拿來做文章，林明溱感慨現在的人仇富，嫉妒別人能幹已經成為普遍民心。
提到民進黨中傷他參選是為兒子接棒舖路，林明溱痛罵：「足夭壽、真會白賊！」他說國民黨提名有制度、誰民調高才能選。當初他民調高，但不知道答應出來選，會被打到全身傷、走路跛腳。他對與會者抱怨：「你們把我（民調）弄得這麼高、害我現在這樣，被徵召後沒一晚好睡，每晚做惡夢。」並要在場者打電話向親友催票，若這次若沒當選，「一世英名都會毀掉，老了心情鬱卒會很痛苦」。